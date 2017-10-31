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Соцсеть "ВКонтакте" ограничила прослушивание музыки получасом в день
01.11.2017 17:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" с 1 ноября ужесточили временной лимит прослушивания музыки в приложениях до получаса.
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ввели с октября временные лимиты на прослушивание музыки в мобильных приложениях — ежедневно слушать композиции бесплатно можно было лишь по одному часу.
Уже с 1 января лимит ужесточают: теперь в приложениях можно слушать музыку не более получаса. За возможность прослушивать композиции без ограничений в соцсетях придется заплатить ежемесячно по 2,59 доллара.
Платную подписку на музыку в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" Mail.ru Group ввела после договоренностей с крупными музыкальными лейблами, которые боролись с пиратскими прослушиваниями и скачиваниями из социальных сетей.
На десктопную версию соцсетей ограничения по прослушиваниям музыки пока не распространяются.
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Чтобы слушать музыку в социальной сети без ограничений необходимо ежемесячно платить 2,59 доллара.
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