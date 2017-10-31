МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" с 1 ноября ужесточили временной лимит прослушивания музыки в приложениях до получаса.

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ввели с октября временные лимиты на прослушивание музыки в мобильных приложениях — ежедневно слушать композиции бесплатно можно было лишь по одному часу.

Уже с 1 января лимит ужесточают: теперь в приложениях можно слушать музыку не более получаса. За возможность прослушивать композиции без ограничений в соцсетях придется заплатить ежемесячно по 2,59 доллара.

Платную подписку на музыку в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" Mail.ru Group ввела после договоренностей с крупными музыкальными лейблами, которые боролись с пиратскими прослушиваниями и скачиваниями из социальных сетей.

На десктопную версию соцсетей ограничения по прослушиваниям музыки пока не распространяются.