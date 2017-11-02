Агротехнический стартап привлек полмиллиона долларов инвестиций

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Белорусский IT-стартап OneSoil привлек 500 тыс. долларов от инвесторов, среди которых фонд Haxus и бизнес-ангелы, пишет dev.by . Haxus уже вкладывался в успешные проекты MSQRD, Flo, Maps Me.



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Авторы стартапа собирают данные с полей и создают продукт, который бы анализировал их и позволял фермерам понять, как эффективнее распоряжаться ресурсами. Для сбора данных используется аэрофотосъемка, данные анализируются и пользователь получает рекомендации по внесению удобрений. Прежде удобрения вносились в равном объеме на все поле, создатели проекта считают, что при более рациональном подходе можно сэкономить приблизительно от пяти до тридцати пяти процентов от общей суммы, которую тратят на удобрения в хозяйствах.

"С помощью современных технологий можно не только сократить расходы фермеров, но и выращивать экологически чистые продукты без лишних химикатов. Я рад, что фонд Haxus присоединяется к этой инициативе вместе с командой OneSoil", — пояснил инвестор глава Haxus Юрий Гурский.

Авторы проекта рассказали, что они на данный момент заняли свободную нишу. Современные технологии и агросферу в Беларуси пока почти не пытались объединить.

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"В Беларуси средний фермер переплачивает порядка 400 тысяч долларов на 10 тысяч гектаров, для стран Западной Европы и Северной Америки эта цифра гораздо выше. Применяя технологии точного земледелия, можно сократить около 20% затрат. Вскоре все решения в сельском хозяйстве будут приниматься на основании аналитики собранных с полей данных. Это то будущее, которое мы строим уже сегодня", — считает Всеволод Генин, сооснователь и главный научный сотрудник проекта.

Предполагается, что полученные инвестиции позволят ускорить работу над созданием задуманного продукта компании.