Мессенджер WhatsApp работает со сбоями

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами с подключением к приложению утром в пятницу.

WhatsApp — популярное во всем мире приложение для обмена сообщениями. В последние годы мессенджер несколько уступает в борьбе с мощными конкурентами Viber и Telegram, однако до сих пор многие предпочитают пользоваться именно им.



© REUTERS/ Aly Song Навстречу съезду: в Китае заблокировали WhatsApp

В пятницу утром пользователи WhatsApp в Беларуси, России и других странах столкнулись с проблемой при подключении. После открытия приложения данные переписок не загружаются, а статус указан как "подключение".

На сервис DownDetector уже доставлено порядка тысячи сообщений о проблемах с доступом к приложению. Они начали поступать порядка девяти утра и резко выросли к полудню. Администрация WhatsApp пока никак не прокомментировала причины сбоев и то, когда мессенджер вновь заработает.

Осенью этого года пользователи по всему миру сталкивались с глобальным сбоем приложения Skype — как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Проблемы популярного сервиса тогда доставили неудобства миллиона пользователей.