|
Мессенджер WhatsApp работает со сбоями
03.11.2017 12:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами с подключением к приложению утром в пятницу.
WhatsApp — популярное во всем мире приложение для обмена сообщениями. В последние годы мессенджер несколько уступает в борьбе с мощными конкурентами Viber и Telegram, однако до сих пор многие предпочитают пользоваться именно им.
© REUTERS/ Aly Song
В пятницу утром пользователи WhatsApp в Беларуси, России и других странах столкнулись с проблемой при подключении. После открытия приложения данные переписок не загружаются, а статус указан как "подключение".
На сервис DownDetector уже доставлено порядка тысячи сообщений о проблемах с доступом к приложению. Они начали поступать порядка девяти утра и резко выросли к полудню. Администрация WhatsApp пока никак не прокомментировала причины сбоев и то, когда мессенджер вновь заработает.
Осенью этого года пользователи по всему миру сталкивались с глобальным сбоем приложения Skype — как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Проблемы популярного сервиса тогда доставили неудобства миллиона пользователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причинах неполадок в работе популярного мессенджера руководство WhatsApp ничего не сообщало.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии