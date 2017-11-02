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Мессенджер WhatsApp работает со сбоями

03.11.2017 12:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами с подключением к приложению утром в пятницу.

WhatsApp — популярное во всем мире приложение для обмена сообщениями. В последние годы мессенджер несколько уступает в борьбе с мощными конкурентами Viber и Telegram, однако до сих пор многие предпочитают пользоваться именно им.

Мессенджер WhatsApp работает со сбоями
© REUTERS/ Aly Song
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В пятницу утром пользователи WhatsApp в Беларуси, России и других странах столкнулись с проблемой при подключении. После открытия приложения данные переписок не загружаются, а статус указан как "подключение".

На сервис DownDetector уже доставлено порядка тысячи сообщений о проблемах с доступом к приложению. Они начали поступать порядка девяти утра и резко выросли к полудню. Администрация WhatsApp пока никак не прокомментировала причины сбоев и то, когда мессенджер вновь заработает.

Осенью этого года пользователи по всему миру сталкивались с глобальным сбоем приложения Skype — как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Проблемы популярного сервиса тогда доставили неудобства миллиона пользователей.

 
Теги: Минск
 
 
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О причинах неполадок в работе популярного мессенджера руководство WhatsApp ничего не сообщало.

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