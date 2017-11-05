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В Беларуси может появиться аналог портала Coursera

05.11.2017 23:02 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Мультимедийные образовательные онлайн-курсы хотят создать белорусские исследователи и активисты, сбор средств на проект объявлен на платформе "Талака".

В Беларуси может появиться аналог портала Coursera
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусское образование идет по пути информатизации, однако лекции в формате видео и полноценные онлайн-курсы сегодня в республике – скорее исключение из правила.

Команда негосударственного образовательного проекта "Летучий университет", в котором преподают видные белорусские исследователи, хочет запустить собственную платформу с онлайн-курсами. Для этого они объявили краудфандинговую кампанию – всего на реализацию проекта необходимо 1600 рублей, то есть чуть более 800 долларов США.

В рамках проекта белорусы смогут онлайн изучить получить дополнительные знания о современной культуре, фотографии, открытых данных и публичной политике.

Подобные проекты уже популярны во всем мире – они не предоставляют общепризнанных дипломов об образовании, однако помогают получать новые знания людям разных возрастов и профессий. Наиболее известная мировая платформа онлайн-курсов – Coursera, которая позволяет слушать лекции и выполнять задания ученых ведущих университетов мира.

Аналогичные платформы развиваются и в России. Среди проектов для любителей саморазвития – проекты "Постнаука" и "Арзамас".

 
Теги: Минск
 
 
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Команда образовательного проекта "Летучий университет" собирает деньги на создание онлайн-курсов.

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