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Более миллиона Android-смартфонов скачали фейковый WhatsApp
06.11.2017 08:44 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Более миллиона пользователей Android-смартфонов по всему миру скачали поддельный мессенджер WhatsApp, об этом сообщили в эфире израильского телевидения.
© AFP/ STAN HONDA
Приложение находилось в Google Play под названием Update WhatsApp (обновление – Sputnik), на что и "повелись" пользователи. При этом правообладателем была указана компания WhatsApp Inc. Однако пробел в подписи разработчика был прописан особым способом, который не был распознан роботом.
Загрузившие фейковые приложения пользователи начали обращаться в Google и WhatsApp из-за многочисленной рекламы, которая "свалилась" на них после загрузки этого приложения. После этого в "магазине" название фейкового мессенджера было заменено на Dual Whatsweb Update, также была изменена иконка, которая перестала напоминать популярный мессенджер.
Три дня назад в работе WhatsApp
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Поддельное приложение буквально завалило пользователей рекламой, после многочисленных жалоб им занялись разработчики "магазина" Google.
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