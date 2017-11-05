Более миллиона Android-смартфонов скачали фейковый WhatsApp

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Более миллиона пользователей Android-смартфонов по всему миру скачали поддельный мессенджер WhatsApp, об этом сообщили в эфире израильского телевидения.



© AFP/ STAN HONDA Хакеры могут получить доступ к данным пользователя через WhatsApp

Приложение находилось в Google Play под названием Update WhatsApp (обновление – Sputnik), на что и "повелись" пользователи. При этом правообладателем была указана компания WhatsApp Inc. Однако пробел в подписи разработчика был прописан особым способом, который не был распознан роботом.

Загрузившие фейковые приложения пользователи начали обращаться в Google и WhatsApp из-за многочисленной рекламы, которая "свалилась" на них после загрузки этого приложения. После этого в "магазине" название фейкового мессенджера было заменено на Dual Whatsweb Update, также была изменена иконка, которая перестала напоминать популярный мессенджер.

Fake WhatsApp Update on #GooglePlay . Under the "same" dev name. Incl. a Unicode whitespace. One Million downloads https://t.co/qjqxd6n6HP pic.twitter.com/dmvTksqpuP — Nikolaos Chrysaidos (@virqdroid) 3 ноября 2017 г.

​Три дня назад в работе WhatsApp был зафиксирован крупный сбой . Ранее проблемы в работе приложения наблюдались по всему миру дважды в сентябре текущего года.