Подрос и слегка снизился: биткоин достиг стоимости в 7,3 тысячи долларов

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Биткоин достиг максимальной стоимости в воскресенье, когда курс криптовалюты составил 7602 доллара, а сегодня утром курс упал до 7,3 тысячи.

валюта биткойн, архивное фото" title="Криптовалюта биткойн, архивное фото" class="">

валюта биткойн, архивное фото" title="Криптовалюта биткойн, архивное фото" class=""> © Sputnik/ Владимир Астапкович Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов

Курс биткоина может вырасти до $11000 в 2018 году, цитирует главу Standpoint Research Ронни Моас портал coinfox.ru . Прежде эксперт предсказал рост курса криптовалюты до 7,5 тысяч долларов, хоть еще в августе курс биткоина составлял только четыре тысячи.

Моас также отметил, что криптовалюта может подорожать до 20 тысяч долларов к 2020 году, а в чуть более отдаленном будущем сможет заменить золото.

Другие популярные криптовалюты того же роста не показывают, Ethereum впервые за долгое время опустился ниже отметки в $300, что ниже, чем отделившийся в августе от биткоина Bitcoin Cash – курс составил 639 долларов. Курс Litecoin составил 55 долларов.

Нацбанк Беларуси пока не планирует работать с криптовалютами , тем не менее, жители Беларуси имеют возможность оплачивать коинами некоторые товары в сети. Криптовалюта официально является средством расчета в Японии, в большинстве других стран она не является ни легальной, ни нелегальной, то есть оборот не регулируется законом.