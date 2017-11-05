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Подрос и слегка снизился: биткоин достиг стоимости в 7,3 тысячи долларов

06.11.2017 13:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Биткоин достиг максимальной стоимости в воскресенье, когда курс криптовалюты составил 7602 доллара, а сегодня утром курс упал до 7,3 тысячи.

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© Sputnik/ Владимир Астапкович
Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов

Курс биткоина может вырасти до $11000 в 2018 году, цитирует главу Standpoint Research Ронни Моас портал coinfox.ru. Прежде эксперт предсказал рост курса криптовалюты до 7,5 тысяч долларов, хоть еще в августе курс биткоина составлял только четыре тысячи.

Моас также отметил, что криптовалюта может подорожать до 20 тысяч долларов к 2020 году, а в чуть более отдаленном будущем сможет заменить золото.

Другие популярные криптовалюты того же роста не показывают, Ethereum впервые за долгое время опустился ниже отметки в $300, что ниже, чем отделившийся в августе от биткоина Bitcoin Cash – курс составил 639 долларов. Курс Litecoin составил 55 долларов.

Нацбанк Беларуси пока не планирует работать с криптовалютами, тем не менее, жители Беларуси имеют возможность оплачивать коинами некоторые товары в сети. Криптовалюта официально является средством расчета в Японии, в большинстве других стран она не является ни легальной, ни нелегальной, то есть оборот не регулируется законом.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Аналитики продолжают следить за ростом самой популярной криптовалюты и прогнозируют рост до 11 тысяч долларов в 2018 году.

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