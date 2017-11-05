|
Дисплеи iPhone X выгорают от контрастных изображений, но это норма
06.11.2017 17:42 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Компания Apple предупредила пользователей о возможных проблемах с экранами. Если высококонтрастное изображение долгое время остается на экране, можно столкнуться с эффектом выгорания. Схожая проблема была у смартфонов от Google Pixel 2 XL.
© REUTERS/ Peter Nicholls
Apple заявил, что с "визуальными дефектами" могут столкнуться пользователи iPhone X. На официальной странице компании пользователям сообщили, что искажения можно увидеть, если смотреть на экран под углом, но это типично для такого дисплея.
"Это нормальное поведение для OLED-дисплея", — пояснили в Apple и добавили, что экран для смартфона разработан так, чтобы снизить этот негативный эффект.
Издание The Mashable
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Схожая проблема с дисплеем такого рода была у пользователей телефона Google Pixel 2 XL.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии