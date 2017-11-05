Дисплеи iPhone X выгорают от контрастных изображений, но это норма

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Компания Apple предупредила пользователей о возможных проблемах с экранами. Если высококонтрастное изображение долгое время остается на экране, можно столкнуться с эффектом выгорания. Схожая проблема была у смартфонов от Google Pixel 2 XL.



© REUTERS/ Peter Nicholls Украинец неудачно приехал на родину из Турции с 43 iPhone X

Apple заявил, что с "визуальными дефектами" могут столкнуться пользователи iPhone X. На официальной странице компании пользователям сообщили, что искажения можно увидеть, если смотреть на экран под углом, но это типично для такого дисплея.

"Это нормальное поведение для OLED-дисплея", — пояснили в Apple и добавили, что экран для смартфона разработан так, чтобы снизить этот негативный эффект.

Издание The Mashable отметило , что раз компания готовит пользователей новых смартфонов к такой проблеме, они ожидают жалоб от владельцев. Потому и предупреждают пользователей о том, что сделали все возможное, чтобы минимизировать негативный эффект такого рода дисплея.