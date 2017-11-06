Падение китайского космического корабля Tiangong-1 угрожает Европе

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Фрагменты китайской космической станции Tiangong-1 могут упасть на территории Евросоюза, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).

В настоящее время корабль находится на высоте около 300 километров на орбите, ожидается, что с января по март 2018 года он начнет неконтролируемое снижение и упадет на Землю.

"Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что какие-либо фрагменты будут падать над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты", – сказал Хольгер Краг, руководитель отдела мониторинга космического мусора ЕКА.

В данной области находятся Испания, Италия, Португалия, Болгария и Греция. По сообщению ЕКА, обломки корабля могут рухнуть на в нескольких европейских странах.

В настоящее время точно не известно, когда именно станция начнет снижаться, поэтому ЕКА собирается постоянно мониторить ее орбиту.

Длина корабля Tiangong-1 составляет 12 метров, диаметр – 3,3 метра, масса – более 8,5 тонны. Китай потерял связь со станцией в 2016 году.