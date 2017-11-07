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Twitter увеличил вдвое количество знаков в сообщении

08.11.2017 09:18 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Создатели социальной сети Twitter приняли решение увеличить длину твитов до 280 знаков, говорится в официальном блоге соцсети.

Twitter увеличил вдвое количество знаков в сообщении
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Данное новшество было введено после получения результатов сентябрьского тестирования увеличенной длины сообщений.

"Мы увидели, что, когда людям позволили использовать более 140 символов, они стали писать проще и чаще. Но, что важно, людей, чьи твиты содержат меньше 140 знаков, все-таки больше, и краткость в Twitter сохранилась", – подчеркнули создатели соцсети.

Однако для некоторых языков, таких как китайский, японский и корейский, лимит в 140 символов сохранится, поскольку они, по словам разработчиков, позволяют высказать мысль меньшим числом знаков.

Соцсеть Twitter была создана в 2006 году, на данный момент количество ее активных пользователей составляет около 320 миллионов. Данная социальная сеть является одним из наиболее посещаемых ресурсов в интернете.

Соцсети об увеличении размера твитов: краткость — сестра таланта>>

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь лимит для всех пользователей социальной сети составит 280 символов.

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