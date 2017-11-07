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Twitter увеличил вдвое количество знаков в сообщении
08.11.2017 09:18 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Создатели социальной сети Twitter приняли решение увеличить длину твитов до 280 знаков, говорится в официальном
© Sputnik/ Александр Кряжев
Данное новшество было введено после получения результатов сентябрьского тестирования увеличенной длины сообщений.
"Мы увидели, что, когда людям позволили использовать более 140 символов, они стали писать проще и чаще. Но, что важно, людей, чьи твиты содержат меньше 140 знаков, все-таки больше, и краткость в Twitter сохранилась", – подчеркнули создатели соцсети.
Однако для некоторых языков, таких как китайский, японский и корейский, лимит в 140 символов сохранится, поскольку они, по словам разработчиков, позволяют высказать мысль меньшим числом знаков.
Соцсеть Twitter была создана в 2006 году, на данный момент количество ее активных пользователей составляет около 320 миллионов. Данная социальная сеть является одним из наиболее посещаемых ресурсов в интернете.
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Теперь лимит для всех пользователей социальной сети составит 280 символов.
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