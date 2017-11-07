Twitter увеличил вдвое количество знаков в сообщении

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Создатели социальной сети Twitter приняли решение увеличить длину твитов до 280 знаков, говорится в официальном блоге соцсети.



© Sputnik/ Александр Кряжев Трамп порадуется: Twitter удвоил лимит символов

Данное новшество было введено после получения результатов сентябрьского тестирования увеличенной длины сообщений.

"Мы увидели, что, когда людям позволили использовать более 140 символов, они стали писать проще и чаще. Но, что важно, людей, чьи твиты содержат меньше 140 знаков, все-таки больше, и краткость в Twitter сохранилась", – подчеркнули создатели соцсети.

Однако для некоторых языков, таких как китайский, японский и корейский, лимит в 140 символов сохранится, поскольку они, по словам разработчиков, позволяют высказать мысль меньшим числом знаков.

Соцсеть Twitter была создана в 2006 году, на данный момент количество ее активных пользователей составляет около 320 миллионов. Данная социальная сеть является одним из наиболее посещаемых ресурсов в интернете.

Соцсети об увеличении размера твитов: краткость — сестра таланта>>