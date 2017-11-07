НАСА будет работать с Uber над проектом летающего такси

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) присоединится к разработке проекта летающего такси совместно с Uber, передает телеканал CNBC со ссылкой на директора отдела производства Uber Джеффа Холдена.

Уникальный проект называется Uber Elevate. Предполагается, что НАСА займется разработкой транспортной сети для летающих автомобилей. По информации представителя Uber, компании подписали соглашение о совместной работе над "беспилотным управлением движения" летательных аппаратов.

Сообщается, что UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день чем когда-либо выполняли такси.

"Для того, чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством", — сообщил Холден телеканалу.

Также в среду стало известно, что Uber планирует опробовать проект в Лос-Анджелесе в 2020 году. На этот же год запланировано испытание транспортного средства в Дубайе и в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт.

Услугу летающего такси хотят запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Ожидается, что цена полета в таком такси будет примерно равно стоимость поездки с помощью бюджетного сервиса компании – UberX.