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Биткоин "испугался" отказа от изменений в программный код и подорожал

08.11.2017 21:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты, биткоина, снова достиг максимальной отметки – 7,8 тысячи долларов после известия об отказе от ранее запланированного изменения в программном коде.

Биткоин "испугался" отказа от изменений в программный код и подорожал
© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration/File Photo
Подрос и слегка снизился: биткоин достиг стоимости в 7,3 тысячи долларов

В мае разработчиками была выдвинута инициатива улучшить масштабирование криптовалюты и усиление пропускной способности сети. В августе был достигнут ряд изменений, после чего программисты сосредоточились на другом этапе – увеличении размера блока биткоина до двух мегабайт.

Эти действия вызвали беспокойство на рынке криптовалюты, после чего работы было решено приостановить.

Данные биржи Bitfinex свидетельствуют об увеличении курса биткоина после этой информации до без малого 7,9 тысячи долларов. Капитализация криптовалюты по состоянию на вечер среды достигла 124 миллиардов долларов.

Ранее аналитики предрекли биткоину рост до 11 тысяч в будущем году, а еще через два года – до 20 тысяч.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Работы над масштабированием и усилением пропускной способности сети начались еще в мае, а очередной рост наступил после отказа от увеличения размера блока.

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