МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты, биткоина, снова достиг максимальной отметки – 7,8 тысячи долларов после известия об отказе от ранее запланированного изменения в программном коде.

В мае разработчиками была выдвинута инициатива улучшить масштабирование криптовалюты и усиление пропускной способности сети. В августе был достигнут ряд изменений, после чего программисты сосредоточились на другом этапе – увеличении размера блока биткоина до двух мегабайт.

Эти действия вызвали беспокойство на рынке криптовалюты, после чего работы было решено приостановить.

Данные биржи Bitfinex свидетельствуют об увеличении курса биткоина после этой информации до без малого 7,9 тысячи долларов. Капитализация криптовалюты по состоянию на вечер среды достигла 124 миллиардов долларов.

Ранее аналитики предрекли биткоину рост до 11 тысяч в будущем году, а еще через два года – до 20 тысяч.