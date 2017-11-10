|
Владельцы iPhone X жалуются на неработающий на холоде экран
10.11.2017 20:33 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Сенсор нового смартфона iPhone X перестает работать в холодную погоду, об этом сообщили уже несколько его владельцев на технофоруме
Первым проблему обозначил житель канадского Монреаля. Он рассказал, что при температуре в пару градусов выше нуля дисплей его "Айфона" перестает реагировать на нажатия. Позже об этом сообщили и другие владельцы флагмана от Apple.
© REUTERS/ Peter Nicholls
На форму также описали ситуацию, когда пользователь пришел в Apple Store с аналогичной жалобой, на что в магазине ему ответили, что смартфон может хуже работать при околонулевых температурах и ниже. Информация на сайте Apple также гласит, что температура эксплуатации смартфона – от нуля до 35 градусов Цельсия.
Однако многие в ответ на жалобы форумчан отметили, что их "иксы" нормально работают и в морозную погоду.
В свою очередь Apple отметила, что знает о проблеме реакции сенсора при смене температуры и пообещала устранить проблему в последующих обновлениях iOS.
Ранее появилась информация, что OLED-дисплеи, установленные в iPhone X,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple сообщила, что о проблеме уже известно, и при последующих обновлениях "операционки" вопрос будет закрыт.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии