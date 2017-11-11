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Ученые рассказали, когда произойдет извержение вулкана на Марсе
11.11.2017 23:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Извержение вулкана на Марсе может произойти в ближайший лжин миллион лет, сообщает издание ToDay News Ufa.
Ученые-астрономы считают, что слабая тектоника плит на четвертой от Солнца планете все-таки есть, что свидетельствует о возможных извержениях вулканов. По меркам геологии, миллион лет – не такое больше количество времени.
Американские специалисты обнаружили признаки марсотрясения и оползней в долине Маринер, которые происходят регулярно.
Планета Марс является четвертой по удаленности от Солнца и седьмой по размерам в Солнечной системе.
Ранее основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снял презентационный ролик и рассказал, как
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Долгие годы исследователи были уверены, что в наше время на "красной планете" нет тектоники плит.
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