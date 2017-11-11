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Ученые рассказали, когда произойдет извержение вулкана на Марсе

11.11.2017 23:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Извержение вулкана на Марсе может произойти в ближайший лжин миллион лет, сообщает издание ToDay News Ufa.

Ученые рассказали, когда произойдет извержение вулкана на Марсе
© Фото: NASA
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Ученые-астрономы считают, что слабая тектоника плит на четвертой от Солнца планете все-таки есть, что свидетельствует о возможных извержениях вулканов. По меркам геологии, миллион лет – не такое больше количество времени.

Американские специалисты обнаружили признаки марсотрясения и оползней в долине Маринер, которые происходят регулярно.

Планета Марс является четвертой по удаленности от Солнца и седьмой по размерам в Солнечной системе.

Ранее основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снял презентационный ролик и рассказал, как собирается колонизировать Марс.

Также специалисты NASA визуализировали испытания корабля Orion для полетов на Луну и Марс.

 
Теги: Минск
 
 
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Долгие годы исследователи были уверены, что в наше время на "красной планете" нет тектоники плит.

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