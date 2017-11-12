Компания IBM создала квантовый компьютер

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Американская компания IBM создала прототип компьютера с полусотней квантовых разрядов, сообщило в понедельник издание Popular Mechanics .

Возможность создания сверхмощных квантовых компьютеров была предсказана физиками в 1980-х годах, однако до сих пор исследователям удавалось создавать лишь его элементы с несколькими квантовыми элементами. В 2017-м инженеры оказались гораздо ближе к реализации масштабной идее.

Так, американская компания IBM создала прототип процессора с полусотней квантовых разрядов — такого ученые ранее не достигали. Открытие уже назвали революционным, ведь с такой мощностью квантовые компьютеры еще не создавались.

Исследователи пока скромны в оценках того, как скоро смогут создать полноценный квантовый компьютер в разы мощнее существующих, однако прорыв IBM заставляет многих оптимистично ставить сроки решения задачи в годы, а не десятилетия.

Квантовые процессоры уже доступны учебным заведениям США; компания активно привлекает к квантовым исследованием ученых со всего мира. Клиенты фирмы получат доступ к квантовым мощностям в рамках IBM Q уже со следующего года.

Квантовый компьютер можно производить вычисления и обрабатывать массивы данных на порядки быстрее "обычных" аналогов. Теоретически подобная техника строится на использовании эффекта квантовой запутанности и квантовой суперпозиции — явлений, открытых в прошлом веке и перевернувших представление о физике.