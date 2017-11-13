ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиановинки и миллиардные контракты: что показали на Dubai Airshow 2017

14.11.2017 09:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Крупнейший авиакосмический авиасалон в регионе Dubai Airshow 2017 открылся в минувшее воскресенье в ОАЭ, мероприятие обещает стать крупнейшим за всю 30-летнюю историю его проведения.

В авиашоу принимают участие 1,2 тысячи компаний из более чем 60 стран мира, так или иначе связанных с воздушной техникой. Среди них присутствуют экспозиции российских и белорусских предприятий.

Авиановинки и миллиардные контракты: что показали на Dubai Airshow 2017
© Инфографика
Истребитель Су-35С: основные особенности и возможности

Что привезли белорусы

Отечественные производители привезли в Дубай как новейшие разработки в области беспилотных летательных аппаратов, так и средства борьбы с воздушными целями. В частности, по информации Госкомвоенпрома республики, на выставке представлена боевая машина БМ 9А33-1Б, претерпевшая модернизацию. Она включает в себя ЗРК "Оса" и подвижной высотомер ПРВ-13. ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" улучшил характеристики как самого ЗРК, так и высотомера.

НАН Беларуси представила на выставке беспилотники "Бусел М", "Бусел М50" и "Буревестник", специально разработанный для нужд МЧС. Также была показана система экологического мониторинга БАК на базе дирижабля.

Еще одно белорусское предприятие, ОАО "КБ "Радар", привезло на выставку трехкоординатную РЛС "Восток-3Д", предназначенную для обнаружения самолетов-невидимок, станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Гроза-С" и ружье для борьбы с коптерами "Гроза-Р".

Российские вертолеты и истребители

На выставке в Дубае принимают участие и российские предприятия, специализирующиеся на выпуске авиатехники. Впервые на авиашоу россияне привезли истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200.

Авиановинки и миллиардные контракты: что показали на Dubai Airshow 2017
© YouTube / Минобороны РФ
Высший пилотаж и огонь по целям: Минобороны показало работу Су-30СМ

За первые дни выставки Россия заключила контракты на поставки многоцелевых вертолетов Ка-226, "Ансат" и Ми-17/8 в Индию. Также совместное российско-индийское предприятие BrahMos поставит Индии 50 крылатых ракет для истребителей Су-30МКИ. Планируется сделка с Эмиратами по поставке сверхманевренных истребителей Су-35.

Крупные закупки

Одним из крупнейших клиентов в ходе выставки выступило Минобороны ОАЭ, заключив сделки на сумму более 1,7 миллиарда долларов. В частности, был подписан контракт с американской Lockheed Martin на модернизацию 80 истребителей F-16 Block 60, находящихся на вооружении в ОАЭ.

Еще одна компания из Эмиратов – авиаперевозчик Emirates – купит 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Сумма сделки составляет 15,1 миллиарда долларов. Разработчики утверждают, что новый "Дримлайнер" более экономичный, чем предыдущие.

Авиасалон в Дубае завершится 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На авиасалоне, который проходит в Дубае уже в 15-й раз, свои разработки представили и белорусские компании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Зеленые полосы, скрипящий динамик и неработающий на морозе экран: главные проблемы iPhone X
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика