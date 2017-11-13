Авиановинки и миллиардные контракты: что показали на Dubai Airshow 2017

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Крупнейший авиакосмический авиасалон в регионе Dubai Airshow 2017 открылся в минувшее воскресенье в ОАЭ, мероприятие обещает стать крупнейшим за всю 30-летнюю историю его проведения.

В авиашоу принимают участие 1,2 тысячи компаний из более чем 60 стран мира, так или иначе связанных с воздушной техникой. Среди них присутствуют экспозиции российских и белорусских предприятий.

Что привезли белорусы

Отечественные производители привезли в Дубай как новейшие разработки в области беспилотных летательных аппаратов, так и средства борьбы с воздушными целями. В частности, по информации Госкомвоенпрома республики, на выставке представлена боевая машина БМ 9А33-1Б, претерпевшая модернизацию. Она включает в себя ЗРК "Оса" и подвижной высотомер ПРВ-13. ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" улучшил характеристики как самого ЗРК, так и высотомера.

НАН Беларуси представила на выставке беспилотники "Бусел М", "Бусел М50" и "Буревестник", специально разработанный для нужд МЧС. Также была показана система экологического мониторинга БАК на базе дирижабля.

Еще одно белорусское предприятие, ОАО "КБ "Радар", привезло на выставку трехкоординатную РЛС "Восток-3Д", предназначенную для обнаружения самолетов-невидимок, станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Гроза-С" и ружье для борьбы с коптерами "Гроза-Р".

Российские вертолеты и истребители

На выставке в Дубае принимают участие и российские предприятия, специализирующиеся на выпуске авиатехники. Впервые на авиашоу россияне привезли истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200.

За первые дни выставки Россия заключила контракты на поставки многоцелевых вертолетов Ка-226, "Ансат" и Ми-17/8 в Индию. Также совместное российско-индийское предприятие BrahMos поставит Индии 50 крылатых ракет для истребителей Су-30МКИ. Планируется сделка с Эмиратами по поставке сверхманевренных истребителей Су-35.

Крупные закупки

Одним из крупнейших клиентов в ходе выставки выступило Минобороны ОАЭ, заключив сделки на сумму более 1,7 миллиарда долларов. В частности, был подписан контракт с американской Lockheed Martin на модернизацию 80 истребителей F-16 Block 60, находящихся на вооружении в ОАЭ.

Еще одна компания из Эмиратов – авиаперевозчик Emirates – купит 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Сумма сделки составляет 15,1 миллиарда долларов. Разработчики утверждают, что новый "Дримлайнер" более экономичный, чем предыдущие.

Авиасалон в Дубае завершится 16 ноября.