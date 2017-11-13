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"Большой брат": в республике создают систему видеомониторинга
14.11.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. О единой системе мониторинга общественной безопасности говорить начали в марте этого года: на совещании с силовиками президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею и поручил доработать некоторые нюансы. Вскоре был подписан президентский указ о создании подобной системы, а во вторник Национальный центр правовой информации (НЦПИ) опубликовал постановление Совмина с положением о единой системе мониторинга.
Республиканский мониторинг: что это такое?
По сути, республиканская система мониторинга не создаст новую форму контроля за общественной безопасностью, а объединит уже функционирующие системы.
Так, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы и датчики будут объединены. Информация будет поступать на специальную платформу, а уполномоченные органы смогут в полном объеме получать всю информацию из одной системы.
Кто имеет доступ к системе мониторинга?
Без ограничений в отношении объемов и источников информации получать данные из единой системы мониторинга смогут в МВД, КГБ, Службе безопасности президента, Оперативно-аналитическом центре при президенте, Департаменте финансовых расследований КГК, а также в МЧС.
Кроме того, в определенном объеме данные смогут получать территориальные управления вышеупомянутых органов. Например, столичное ГУВД сможет пользоваться только информацией из Минска, а управление КГБ по Гродненской области — только, соответственно, из своего региона.
Смогут получать информацию также Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет.
Полный перечень имеющих доступ к системе мониторинга ведомств с указанием объемов и источников указан в постановлении Совмина.
С единой системой мониторинга придется ставить камеры?
В Беларуси существует перечень объектов, где видеонаблюдение является обязательным — их до сих пор оснащают камерами. Так, помимо государственных органов, наблюдение должны организовывать в местах массового скопления людей и на некоторых других объектах.
Глава МВД Игорь Шуневич ранее анонсировал, что в ближайшие год-два несколько тысяч объектов будут оснащены камерами видеонаблюдения.
Система мониторинга будет объединять те системы, наблюдение в которых является обязательным. При этом, там вправе использовать в качестве локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов ранее установленные устройства. Переоборудовать организации и объекты в большинстве случаев не придется.
Смогут ли частные компании подключиться?
Собственники компаний также могут изъявить желание подключиться к системе — Шуневич подчеркивал, что для "частников" это является не обязанностью, а возможностью. При наличии соответствующих систем наблюдения данные с них можно будет отправлять на платформу единого мониторинга — с соблюдением технических требований.
Если частный объект хочет подключиться к системе и при этом у него отсутствуют необходимые камеры или детекторы — их придется устанавливать за свой счет и в строгом соответствии с существующими регламентами.
Система мониторинга — "Большой брат"?
Как подчеркивали в МВД, подобные системы единого мониторинга общественного порядка созданы во многих странах мира в той или иной форме.
Внедряется подобная система для возможности не только расследовать, но и предотвращать правонарушения, а наличие информации на единой платформе упрощает и ее анализ, и, при необходимости, последующий поиск.
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Системы видеонаблюдения, как установленные в местах массового скопления людей, так и в строениях, будут объединены для единого мониторинга.
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