МИНСК, 14 ноя — Sputnik. О единой системе мониторинга общественной безопасности говорить начали в марте этого года: на совещании с силовиками президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею и поручил доработать некоторые нюансы. Вскоре был подписан президентский указ о создании подобной системы, а во вторник Национальный центр правовой информации (НЦПИ) опубликовал постановление Совмина с положением о единой системе мониторинга.

Республиканский мониторинг: что это такое?

По сути, республиканская система мониторинга не создаст новую форму контроля за общественной безопасностью, а объединит уже функционирующие системы.

Так, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы и датчики будут объединены. Информация будет поступать на специальную платформу, а уполномоченные органы смогут в полном объеме получать всю информацию из одной системы.

Кто имеет доступ к системе мониторинга?

Без ограничений в отношении объемов и источников информации получать данные из единой системы мониторинга смогут в МВД, КГБ, Службе безопасности президента, Оперативно-аналитическом центре при президенте, Департаменте финансовых расследований КГК, а также в МЧС.

Кроме того, в определенном объеме данные смогут получать территориальные управления вышеупомянутых органов. Например, столичное ГУВД сможет пользоваться только информацией из Минска, а управление КГБ по Гродненской области — только, соответственно, из своего региона.

Смогут получать информацию также Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет.

Полный перечень имеющих доступ к системе мониторинга ведомств с указанием объемов и источников указан в постановлении Совмина.

С единой системой мониторинга придется ставить камеры?

В Беларуси существует перечень объектов, где видеонаблюдение является обязательным — их до сих пор оснащают камерами. Так, помимо государственных органов, наблюдение должны организовывать в местах массового скопления людей и на некоторых других объектах.

Глава МВД Игорь Шуневич ранее анонсировал, что в ближайшие год-два несколько тысяч объектов будут оснащены камерами видеонаблюдения.

Система мониторинга будет объединять те системы, наблюдение в которых является обязательным. При этом, там вправе использовать в качестве локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов ранее установленные устройства. Переоборудовать организации и объекты в большинстве случаев не придется.

Смогут ли частные компании подключиться?

Собственники компаний также могут изъявить желание подключиться к системе — Шуневич подчеркивал, что для "частников" это является не обязанностью, а возможностью. При наличии соответствующих систем наблюдения данные с них можно будет отправлять на платформу единого мониторинга — с соблюдением технических требований.

Если частный объект хочет подключиться к системе и при этом у него отсутствуют необходимые камеры или детекторы — их придется устанавливать за свой счет и в строгом соответствии с существующими регламентами.

Система мониторинга — "Большой брат"?

Как подчеркивали в МВД, подобные системы единого мониторинга общественного порядка созданы во многих странах мира в той или иной форме.

Внедряется подобная система для возможности не только расследовать, но и предотвращать правонарушения, а наличие информации на единой платформе упрощает и ее анализ, и, при необходимости, последующий поиск.