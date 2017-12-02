Ректальные свечи с изотопами и свинцовый гроб для светского льва: интересные факты о радиации

Если бы 80 лет назад европейцы узнали о резком повышении уровня радиоизотопа рутения или же другого, в разы более опасного радиоактивного вещества, то это место стало бы Меккой для приверженцев здорового образа жизни. 42.TUT.BY собрал интересные факты, которые показывают, как менялось отношение к радиации.

От шоколада до ректальных свечей

В 30-х годах прошлого века радиацию считали полезной и добавляли радиоактивные изотопы даже в минеральную воду. Например, большим спросом пользовалась вода Radithor: в бутылке емкостью 60 мл содержалось до 2 мкКи (микрокюри) изотопов радия 226 и 228.



Шоколадка с радием. Фото: showmefact.com



Фото: flashbak.com

В то время радий-226 добавляли в еду, духи, пудру, разные кремы и делали с его помощью светящуюся краску. Да что говорить, были даже специальные радиоактивные ректальные свечи Vita Radium Suppositories.

Когда в США начались интенсивные ядерные испытания, взрывы стали туристическим аттракционом и в Лас-Вегас стали приезжать тысячи зевак, чтобы посмотреть на это зрелище. На краю полигона устраивали пикники, откуда можно было любоваться на радиоактивное облако после взрыва.



Фото: flashbak.com

Свинцовый гроб для светского льва

О том, что радиация — это плохо, а дорогая вода Radithor может привести к гибели, мир узнал на примере миллионера американца Эбена Байерса. США также не миновало увлечение радиацией, там существовали целые спа-радио-центры, где богачи купались в радиоактивных ваннах и вдыхали такие же ингаляции. Считалось, что радиация помогает от импотенции и многих других бед.



Фото: orau.org

Эбен Байерс был очень богатым человеком, благодаря своему отцу — владельцу сталелитейной компании. Он был «светским львом», пользовался неизменным успехом у девушек и занимался спортом. Среди его достижений — победа на чемпионате США по гольфу среди любителей в 1906 году.

Казалось, жить бы да радоваться, но в 1927 году он упал в поезде и сильно ушиб руку. Врач от болей выписал ему самое модное лекарство — воду Radithor. Новое лекарство пришлось Эбену Байерсу по вкусу, и он начал принимать его лошадиными дозами.

Всего за два года он выпил 1400 бутылочек Radithor, что в три раза превышает смертельную концентрацию радиации для организма.



Фото: pinimg.com

Радий начал накапливаться в его теле, и к 1930 году он потерял почти все зубы и нижнюю челюсть, более того, в его черепе начали образовываться дыры, а в организме образовались множественные метастазы.

Гибель известного спортсмена вызвала общественный резонанс, газета Wall Street Journal опубликовала на первой полосе статью «Вода с радием отлично работала, пока у него не отвалилась челюсть». Похоронили Байерса в гробу, выложенном свинцом.

«Радиоактивный бойскаут»

В 50-х годах для детей продавались необычные детские атомные электростанции. Набор из серии «Сделай сам» включал в себя три вида радиоактивного излучения, включая опасный уран-238!



Фото: russian7.ru

Набор включал в себя камеру Вильсона, позволяющую наблюдать альфа-частицы, летящие со скоростью 12 000 миль в секунду, спинтарископ, показывающий результаты радиоактивного распада на флуоресцентном экране, и электроскоп, измеряющий радиоактивность образцов из набора.

Говорят, к созданию Gilbert U-238 Atomic Energy Lab причастен сам генерал Лесли Гровс, руководивший группой физиков-ядерщиков, создавших первую атомную бомбу. Впрочем, набор не пользовался популярностью, и было продано всего 5000 комплектов.

Игрушечную атомную электростанцию хотелось не всем: американец Дэвид Хан смог собрать собственную АЭС в сарае в возрасте 17 лет. Любимым чтивом парня была «Золотая книга химических экспериментов», а его собственные опыты, проводимые в подвале дома, часто заканчивались небольшими взрывами и другими происшествиями.

Со временем парень загорелся созданием собственного ядерного реактора. Нужные ему материалы он извлекал из различных приборов: датчики дыма стали для него источником америция, светящиеся циферблаты — радия, газовые фонари — тория.





Всю эту смесь он завернул в алюминиевую фольгу, которая в конструкции представляла собой подобие активной зоны ядерного реактора. Радиоактивный шар был окружен небольшими кубиками из ториевой золы и урановой пудры, завернутыми в фольгу и связанными вместе изолентой.

Когда Дэвид Хан замерил фон, получилось в 1000 раз выше природного фона в округе Макон, штат Мичиган. Парень здорово испугался и решил все захоронить в лесу. Глухой ночью 31 августа 1995 года он начал погрузку материалов в машину, чем привлек внимание полиции. Закончилось все вмешательством ФБР и Комиссии по ядерному регулированию.

Сарай, где собирался реактор, был разобран и вместе с оборудованием погружен в 39 бочек, которые вывезли в ядерный могильник в штате Юта. Родителям Хана дали штраф в 60 тысяч долларов, а сам парень вошел в историю как «Радиоактивный бойскаут».

Вечеринка с цезием-137

В бразильском городе Гоянии долгое время пустовала заброшенная больница. Владельцы здания не смогли договориться об арендной плате с руководством клиники, и врачебное заведение переехало. Единственное, чего смогли добиться владельцы здания — запрет на вывоз части оборудования. Среди него оказалась установка для радиотерапии, которую впоследствии в сентябре 1987 года расковыряли двое охотников за металлом.



Фото: wikimedia.org

В самой установке хранилась капсула с 93 г высокообогащенного радиоактивного хлорида цезия. Роберто дос Сантос и Вагнер Мота работали несколько дней. После первого дня их обоих стало сильно тошнить, на второй день начались понос и головокружение. Мота, который чаще брался за радиоактивный контейнер, получил вдобавок сильнейший ожог руки, и спустя некоторое время ему ампутировали несколько пальцев.

Роберто повезло меньше, он после недомогания продолжил работать с контейнером и смог извлечь капсулу с цезием, за что впоследствии поплатился предплечьем, которое ампутировали из-за многочисленных возникших язв.



Металлический цезий-133. Фото: Dnn87 / wikipedia.org

До этого он успел проделать в капсуле отверстие, через которое извлек немного цезия-137. Не зная, что с ним делать, он продал капсулу владельцу местной свалки Девара Феррейра. Светящаяся голубая краска понравилась мужчине, он посчитал ее волшебной. Приобретение Девар показал жене и дочери. Те не преминули нанести краску на тело — она красиво светилась в темноте. Вскоре в дом Девара Феррейра потянулись люди посмотреть на «волшебную краску», хозяин дома щедро делился с гостями небольшими пакетиками с радиоактивным цезием.

Мелкие фрагменты источника брали в руки, натирали ими кожу, передавали другим людям в качестве подарков, и в результате началось распространение радиоактивного загрязнения.

История закончилась печально, жена и дочь, а также несколько рабочих, трудящихся на свалке, принадлежащей Девара Феррейра, погибли. Сам владелец, несмотря на сильнейшую дозу облучения, смог выжить. Всего последствия радиоактивного загрязнения были обнаружены у 250 человек.

С места загрязнения был удален верхний слой почвы, несколько домов снесли. Горстка цезия-137 стала причиной появления 3000 кубических метров загрязненных отходов, которые были вывезены и захоронены под землей.

В 2000 году 8-й Федеральный суд бразильского штата Гояс постановил выплатить компенсацию около 750 000 долларов США и гарантировать медицинское и психологическое лечение прямым и косвенным жертвам аварии и их потомкам до третьего поколения.

Радиация рядом

Не стоит думать, что радиоактивность — это достояние только специальных медицинских или военных приборов. Иногда старые вещи могут нести немалую опасность, особенно те, что были сделаны еще в советское время.

Например, лупа для карты со светящимся ободком или старые часы со светящимися стрелками, любые военные приборы со светящейся шкалой и другие похожие предметы. Дело в том, что до 70-х годов прошлого века такую подсветку горчично-желтого цвета делали при помощи соли радия, смешанной с вспомогательными компонентами.



Водолазные часы фонят. Фото: nevsedoma.com.ua

Часы «Родина», уровень радиации 9,29 мкЗв/ч Фото: caves.ru



Компас Адрианова 38,7 мкЗв/ч. Фото: caves.ru

Даже если стрелки приборов сегодня не светятся, это не значит, что предмет стал безопасным — просто выгорел люминофор, а радий, период полураспада которого 1600 лет никуда не делся.