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Ректальные свечи с изотопами и свинцовый гроб для светского льва: интересные факты о радиации
02.12.2017 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Если бы 80 лет назад европейцы узнали о резком
От шоколада до ректальных свечей
В 30-х годах прошлого века радиацию считали полезной и добавляли радиоактивные изотопы даже в минеральную воду. Например, большим спросом пользовалась вода Radithor: в бутылке емкостью 60 мл содержалось до 2 мкКи (микрокюри) изотопов радия 226 и 228.
В то время радий-226 добавляли в еду, духи, пудру, разные кремы и делали с его помощью светящуюся краску. Да что говорить, были даже специальные радиоактивные ректальные
Когда в США начались интенсивные ядерные испытания, взрывы стали туристическим аттракционом и в Лас-Вегас стали приезжать тысячи зевак, чтобы посмотреть на это зрелище. На краю полигона устраивали пикники, откуда можно было любоваться на радиоактивное облако после взрыва.
Свинцовый гроб для светского льва
О том, что радиация — это плохо, а дорогая вода Radithor может привести к гибели, мир узнал на
Эбен Байерс был очень богатым человеком, благодаря своему отцу — владельцу сталелитейной компании. Он был «светским львом», пользовался неизменным успехом у девушек и занимался спортом. Среди его достижений — победа на чемпионате США по гольфу среди любителей в 1906 году.
Казалось, жить бы да радоваться, но в 1927 году он упал в поезде и сильно ушиб руку. Врач от болей выписал ему самое модное лекарство — воду Radithor. Новое лекарство пришлось Эбену Байерсу по вкусу, и он начал принимать его лошадиными дозами.
Радий начал накапливаться в его теле, и к 1930 году он потерял почти все зубы и нижнюю челюсть, более того, в его черепе начали образовываться дыры, а в организме образовались множественные метастазы.
Гибель известного спортсмена вызвала общественный резонанс, газета Wall Street Journal опубликовала на первой полосе статью «Вода с радием отлично работала, пока у него не отвалилась челюсть». Похоронили Байерса в гробу, выложенном свинцом.
«Радиоактивный бойскаут»
В 50-х годах для детей продавались необычные детские атомные электростанции. Набор из серии «Сделай сам» включал в себя три вида радиоактивного излучения, включая опасный уран-238!
Набор
Говорят, к созданию Gilbert U-238 Atomic Energy Lab причастен сам генерал Лесли Гровс, руководивший группой физиков-ядерщиков, создавших первую атомную бомбу. Впрочем, набор не пользовался популярностью, и было продано всего 5000 комплектов.
Игрушечную атомную электростанцию хотелось не всем: американец Дэвид Хан смог собрать собственную АЭС в сарае в возрасте 17 лет. Любимым чтивом парня была «Золотая книга химических экспериментов», а его собственные опыты, проводимые в подвале дома, часто заканчивались небольшими взрывами и другими происшествиями.
Со временем парень загорелся созданием собственного ядерного реактора. Нужные ему материалы он извлекал из различных приборов: датчики дыма стали для него источником америция, светящиеся циферблаты — радия, газовые фонари — тория.
Всю эту смесь он завернул в алюминиевую фольгу, которая в конструкции представляла собой подобие активной зоны ядерного реактора. Радиоактивный шар был окружен небольшими кубиками из ториевой золы и урановой пудры, завернутыми в фольгу и связанными вместе изолентой.
Когда Дэвид Хан замерил фон, получилось в 1000 раз выше природного фона в округе Макон, штат Мичиган. Парень здорово испугался и решил все захоронить в лесу. Глухой ночью 31 августа 1995 года он начал погрузку материалов в машину, чем привлек внимание полиции. Закончилось все вмешательством ФБР и Комиссии по ядерному регулированию.
Сарай, где собирался реактор, был разобран и вместе с оборудованием погружен в 39 бочек, которые вывезли в ядерный могильник в штате Юта. Родителям Хана дали штраф в 60 тысяч долларов, а сам парень
Вечеринка с цезием-137
В бразильском городе Гоянии долгое время пустовала заброшенная больница. Владельцы здания не смогли договориться об арендной плате с руководством клиники, и врачебное заведение переехало. Единственное, чего смогли добиться владельцы здания — запрет на вывоз части оборудования. Среди него
В самой установке хранилась капсула с 93 г высокообогащенного радиоактивного хлорида цезия. Роберто дос Сантос и Вагнер Мота работали несколько дней. После первого дня их обоих стало сильно тошнить, на второй день начались понос и головокружение. Мота, который чаще брался за радиоактивный контейнер, получил вдобавок сильнейший ожог руки, и спустя некоторое время ему ампутировали несколько пальцев.
Роберто повезло меньше, он после недомогания продолжил работать с контейнером и смог извлечь капсулу с цезием, за что впоследствии поплатился предплечьем, которое ампутировали из-за многочисленных возникших язв.
До этого он успел проделать в капсуле отверстие, через которое извлек немного цезия-137. Не зная, что с ним делать, он продал капсулу владельцу местной свалки Девара Феррейра. Светящаяся голубая краска понравилась мужчине, он посчитал ее волшебной. Приобретение Девар показал жене и дочери. Те не преминули нанести краску на тело — она красиво светилась в темноте. Вскоре в дом Девара Феррейра потянулись люди посмотреть на «волшебную краску», хозяин дома щедро делился с гостями небольшими пакетиками с радиоактивным цезием.
Мелкие фрагменты источника брали в руки, натирали ими кожу, передавали другим людям в качестве подарков, и в результате началось распространение радиоактивного загрязнения.
История закончилась печально, жена и дочь, а также несколько рабочих, трудящихся на свалке, принадлежащей Девара Феррейра, погибли. Сам владелец, несмотря на сильнейшую дозу облучения, смог выжить. Всего последствия радиоактивного загрязнения были обнаружены у 250 человек.
С места загрязнения был удален верхний слой почвы, несколько домов снесли. Горстка цезия-137 стала причиной появления 3000 кубических метров загрязненных отходов, которые были вывезены и захоронены под землей.
В 2000 году 8-й Федеральный суд бразильского штата Гояс постановил выплатить компенсацию около 750 000 долларов США и гарантировать медицинское и психологическое лечение прямым и косвенным жертвам аварии и их потомкам до третьего поколения.
Радиация рядом
Не стоит думать, что радиоактивность — это достояние только специальных медицинских или военных приборов. Иногда старые вещи могут
Например, лупа для карты со светящимся ободком или старые часы со светящимися стрелками, любые военные приборы со светящейся шкалой и другие похожие предметы. Дело в том, что до 70-х годов прошлого века такую подсветку горчично-желтого цвета делали при помощи соли радия, смешанной с вспомогательными компонентами.
Даже если стрелки приборов сегодня не светятся, это не значит, что предмет стал безопасным — просто выгорел люминофор, а радий, период полураспада которого 1600 лет никуда не делся.
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Если бы 80 лет назад европейцы узнали о резком повышении уровня радиоизотопа рутения или же другого, в разы более опасного радиоактивного вещества, то это место...
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