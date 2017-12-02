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Маск хочет запустить в космос ракету с автомобилем под песню Боуи
02.12.2017 12:54 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Первый полет новой ракеты Илона Маска Falcon Heavy состоится в январе, сообщил глава компании SpaceX и Tesla.
Пуски ракеты несколько раз откладывались или срывались. Недавно Маск выложил в сеть видеоролик неудачных запусков Falcon 9, продемонстрировав свое ироничное отношение к тому, что не все идет по первоначальному плану. Прежде Маск хотел запустить ракету в космос в конце 2013 — начале 2014 года с космодрома Канаверал.
"Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе (Канаверал)", — написал Маск и пообещал, что "так или иначе, это будет захватывающе".
Среди груза в ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, внутри которого будет звучать песня американского музыканта Дэвида Боуи Space Oddity, а целью ракеты станет поверхность Марса.
Прежде Маск говорил, что пуск ракеты рискован, а вероятность успеха сравнил с шансами в покере. Во время старта ракеты одновременно должны заработать двадцать семь двигателей, а это втрое больше, чем даже у Falcon 9.
Проект новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компания SpaceX представила в апреле 2011 года, ее можно будет в случае успеха использовать для выведения на орбиту тяжелых грузов. Суть проекта Маска в том, что отдельные ступени ракеты смогу возвращаться на космодром, а это удешевит полеты в космос.
Многие спорят, является ли Маск удачливым изобретателем или использует уже существующие идеи и дорабатывает их до бизнес-проектов, но в одном все сходятся – инженеру как никому другому удается привлекать в свои проекты инвестиции и делать космическую и инженерную тематику привлекательной для публики.
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Он планирует, что новая тяжелая ракета Falcon Heavy унесет с собой в космос электромобиль.
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