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iPhone X начал "глючить" после очередного обновления iOS

03.12.2017 19:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Пользователи iPhone X столкнулись с проблемой после обновления операционной системы iOS 11.2 – перестала работать функция распознавания лица Face ID, сообщает 9to5mac.com.

Проблема возникла 3 декабря, после того как владельцы смартфонов обновили операционную систему до версии iOS 11.2. В результате у части пользователей возникла проблема – сканер распознавания лиц перестал работать. Чтобы устранить ошибку, предлагается перезагрузить смартфон или сбросить все настройки. После этих действий функция телефона заработает исправно.

В компании Apple пока никак не прокомментировали сбой.

К слову, обновление операционной системе iOS 11.2 было выпущено раньше срока. Это произошло из-за того, что владельцы устройств Apple, на которых установлена операционная система iOS 11.1.2, начали жаловаться на частую перезагрузку гаджетов после включения девайсов. Новая iOS 11.2 устранила этот баг.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 128
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Сканер отказывается включаться, а на экране смартфона выводится надпись "Не удалось активировать Face ID".

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