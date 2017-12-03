﻿ Установлена связь между облысением и сердечными заболеваниями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установлена связь между облысением и сердечными заболеваниями

04.12.2017 08:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты исследования были обнародованы на конференции кардиологов в индийском городе Калькутте, сообщает сайт Европейского общества кардиологов. Кратко об этом пишет lenta.ru.

Установлена связь между облысением и сердечными заболеваниями
Фото: Reuters

Ученые исследовали 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых человек. Были проанализированы их кардиограммы, анализы крови и волосяные покровы головы. Выяснилось, что молодые мужчины с болезнями сердца лысеют чаще, чем представители контрольной группы — 49% и 27% соответственно. Разница оказалась еще больше в случае с преждевременной сединой — ее выявили у половины участников исследования с заболеваниями против 30% из группы здоровых людей.

«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос», — заявил один из авторов исследования Камал Шарма.

Исследователи рекомендуют молодым мужчинам, подверженным облысению, больше внимания уделять своей сердечно-сосудистой системе, отказаться от вредных привычек, избегать стрессов.

 
 
Ссылка на источник 136
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты исследования были...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
iPhone X начал "глючить" после очередного обновления iOS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика