ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi выпустит смартфон с искусственным интеллектом

04.12.2017 10:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Многие производители (например, Huawei с флагманом Mate 10 Pro) сосредоточились на разработке смартфонов с системами искусственного интеллекта. Xiaomi не собирает оставаться в стороне и планирует выпустить свой первый гаджет с ИИ уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.

Xiaomi выпустит смартфон с искусственным интеллектом
Лэй Цзюнь. Фото: mydrivers.com

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что в течение следующих десяти лет основной стратегией развития компании станет внедрение систем искусственного интеллекта. Он также сообщил, что ИИ появится уже в следующем поколении смартфонов.

Ожидается, что первым аппаратом производителя с искусственным интеллектом станет флагманский Mi 7. Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 6 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3350 мАч. Основная камера будет двойной. Разрешение обоих модулей — 16 Мп, диафрагма f/1.7.

Первым продуктом Xiaomi с искусственным интеллектом стала «умная» колонка Mi AI Speaker. Обозреватель Gizmochina уточняет, что компания находится в выгодном положении для развития систем искусственного интеллекта за счет большого количества собственных IoT-платформ и пользователей MIUI.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие производители (например, Huawei с флагманом Mate 10 Pro) сосредоточились на разработке смартфонов с системами искусственного интеллекта. Xiaomi не собирает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Зафиксирована самая долгая в истории радуга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика