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Xiaomi выпустит смартфон с искусственным интеллектом
04.12.2017 10:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Многие производители (например, Huawei с флагманом
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что в течение следующих десяти лет основной стратегией развития компании станет внедрение систем искусственного интеллекта. Он также сообщил, что ИИ появится уже в следующем поколении смартфонов.
Ожидается, что первым аппаратом производителя с искусственным интеллектом станет флагманский Mi 7. Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 6 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3350 мАч. Основная камера будет двойной. Разрешение обоих модулей — 16 Мп, диафрагма f/1.7.
Первым продуктом Xiaomi с искусственным интеллектом стала «умная» колонка Mi AI Speaker. Обозреватель Gizmochina уточняет, что компания находится в выгодном положении для развития систем искусственного интеллекта за счет большого количества собственных
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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Многие производители (например, Huawei с флагманом Mate 10 Pro) сосредоточились на разработке смартфонов с системами искусственного интеллекта. Xiaomi не собирает...
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