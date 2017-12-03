Xiaomi выпустит смартфон с искусственным интеллектом

Многие производители (например, Huawei с флагманом Mate 10 Pro ) сосредоточились на разработке смартфонов с системами искусственного интеллекта. Xiaomi не собирает оставаться в стороне и планирует выпустить свой первый гаджет с ИИ уже в следующем году. Об этом сообщает Gizmochina.



Лэй Цзюнь. Фото: mydrivers.com

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что в течение следующих десяти лет основной стратегией развития компании станет внедрение систем искусственного интеллекта. Он также сообщил, что ИИ появится уже в следующем поколении смартфонов.

Ожидается, что первым аппаратом производителя с искусственным интеллектом станет флагманский Mi 7. Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 6 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3350 мАч. Основная камера будет двойной. Разрешение обоих модулей — 16 Мп, диафрагма f/1.7.

Первым продуктом Xiaomi с искусственным интеллектом стала «умная» колонка Mi AI Speaker. Обозреватель Gizmochina уточняет, что компания находится в выгодном положении для развития систем искусственного интеллекта за счет большого количества собственных IoT-платформ и пользователей MIUI.

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