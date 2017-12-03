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Зафиксирована самая долгая в истории радуга
04.12.2017 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Тайваньские ученые зафиксировали самую продолжительную по времени радугу в истории наблюдений. Она была видна на небе почти девять часов, сообщает издание
Радуга появилась рядом с Университетом китайской культуры в Тайбэе 30 ноября в 6.57 по местному времени. Исчезла она только в 15.55, «прожив» рекордные 8 часов и 58 минут.
У тайваньских ученых не было цели наблюдать за радугой максимально долго. Они следили за атмосферным явлением, чтобы доказать, что радуга опускается на семь градусов каждые 30 минут.
Специалисты полагают, что причина радуги-долгожителя — сезонный муссон, который удерживал влагу в воздухе. Ветер скоростью 2,5−5 метров в секунду обеспечил непрерывный дождь, при этом облака не закрывали все небо, пропуская солнечный свет.
У ученых сохранились фото и видео радуги, они планируют отправить материалы представителям Книги рекордов Гиннеса. Если там подтвердят рекорд, тайваньскую радугу признают самой продолжительной в истории. Предыдущий такой рекорд установила радуга в британском Йоркшире, которая была видна на небе на протяжении 6 часов.
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Тайваньские ученые зафиксировали самую продолжительную по времени радугу в истории наблюдений. Она была видна на небе почти девять часов, сообщает издание Taiwan...
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