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Зафиксирована самая долгая в истории радуга

04.12.2017 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Тайваньские ученые зафиксировали самую продолжительную по времени радугу в истории наблюдений. Она была видна на небе почти девять часов, сообщает издание Taiwan News.

Зафиксирована самая долгая в истории радуга
Фото: CCU / taiwannews.com.tw

Радуга появилась рядом с Университетом китайской культуры в Тайбэе 30 ноября в 6.57 по местному времени. Исчезла она только в 15.55, «прожив» рекордные 8 часов и 58 минут.

У тайваньских ученых не было цели наблюдать за радугой максимально долго. Они следили за атмосферным явлением, чтобы доказать, что радуга опускается на семь градусов каждые 30 минут.

Зафиксирована самая долгая в истории радуга
Фото: CCU / taiwannews.com.tw
Зафиксирована самая долгая в истории радуга
Фото: CCU / taiwannews.com.tw

Специалисты полагают, что причина радуги-долгожителя — сезонный муссон, который удерживал влагу в воздухе. Ветер скоростью 2,5−5 метров в секунду обеспечил непрерывный дождь, при этом облака не закрывали все небо, пропуская солнечный свет.

У ученых сохранились фото и видео радуги, они планируют отправить материалы представителям Книги рекордов Гиннеса. Если там подтвердят рекорд, тайваньскую радугу признают самой продолжительной в истории. Предыдущий такой рекорд установила радуга в британском Йоркшире, которая была видна на небе на протяжении 6 часов.

 
 
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Тайваньские ученые зафиксировали самую продолжительную по времени радугу в истории наблюдений. Она была видна на небе почти девять часов, сообщает издание Taiwan...

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