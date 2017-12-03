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В Беларуси задержали участника международной киберпреступной группировки "Андромеда"

04.12.2017 12:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Гомельской области задержан участник киберпреступной группировки, который продавал через интернет вредоносные программы, сообщает Следственный комитет Беларуси.

В Беларуси задержали участника международной киберпреступной группировки "Андромеда"
Фото: Reuters

Житель Гомельской области 1983 года рождения продавал вредоносное программное обеспечение через интернет. Одним из его «покупателей» стали сотрудники ФБР США. Белорус продал им троян, который можно использовать для загрузки на компьютеры жертв другого вредоносного ПО.

Мужчина также был администратором форумов, где общались киберпреступники. По данным следствия мужчина, помогал своим собеседникам покупать и обновлять вредоносное ПО, а также оказывал услуги техподдержки.

За каждую сделку по продаже он получал 500 долларов США, за каждое обновление — 10 долларов. Следователи сейчас устанавливают, как много было эпизодов незаконной деятельности, а также какой доход получил мужчина.

В Беларуси задержали участника международной киберпреступной группировки "Андромеда"
Фото: ск.бел
В Беларуси задержали участника международной киберпреступной группировки "Андромеда"
Фото: ск.бел

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета Беларуси и Управления «К» МВД совместно с ФБР. «В ходе осмотра компьютерной техники следователями и сотрудниками Управления „К“ Министерства внутренних дел получены прямые доказательства совершения задержанным преступлений и его принадлежности к международной киберпреступной группировке», — сообщает СК.

Действия задержанного квалифицированы следствием по ч.2 ст. 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, дает показания и сотрудничает со следствием. Изъятые жесткие диски и другие носители информации, а также данные электронных кошельков изучают следователи.

 
 
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В Гомельской области задержан участник киберпреступной группировки, который продавал через интернет вредоносные программы, сообщает Следственный комитет...

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