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Продавца вирусов-троянов задержали на Гомельщине

04.12.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Следственный комитет Беларуси совместно с управлением "К" МВД и Федеральным бюро расследований США пресекли деятельность международной киберпреступной группировки по созданию и распространению вредоносного ПО, членом которой являлся гражданин РБ.

Продавца вирусов-троянов задержали на Гомельщине
© Pixabay
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Белорусский СК получил от американских коллег информацию о том, что гражданин Беларуси входит в кибергруппировку "Андромеда", занимающуюся продажей вредоносного программного обеспечения.

"Данный гражданин являлся также администратором форумов, на которых обсуждались вопросы совершения противоправных действий в сфере высоких технологий", — сообщили в пресс-службе СК.

Личность мужчины установили — им оказался житель Гомельской области 1983 года рождения.

"После этого сотрудники ФБР США осуществили закупку у белоруса вредоносного программного обеспечения. Исходный код данной программы был проверен специалистами в области информационной безопасности, которые дали заключение о его вредоносности", — добавили в пресс-службе.

В результате совместных действий СК, МВД и ФБР мужчина был задержан.

Программное обеспечение, которое продают члены "Андромеды" — трояны для загрузки другого вредоносного ПО. Эти программы позволяют фиксировать действия пользователей, собирать данные об их "серфинге" в сити, сохранять логины и пароли и дистанционно осуществлять DDoS-атаки на интернет-ресурсы.

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Действия гомельчанина квалифицировали по ч.2 ст. 354 УК РБ (Разработка, использование либо распространение вредоносных программ). Обвинение ему уже предъявлено, он заключен под стражу. Как рассказали в СК, обвиняемый дает показания и сотрудничает со следствием.

 
Теги: Минск
 
 
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Членом международной киберпреступной группировки "Андромеда" оказался 34-летний житель Гомельщины.

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