Чирлидерша команды по американского футболу одной из школ Хьюстона во время игры показала трюк с «обманом гравитации»: сначала она руками обозначила «невидимую коробку», а затем будто бы поставила на нее ногу и перешагнула. Запись мгновенно набрала популярность, а сам трюк начали пытаться повторить другие пользователи соцсети. Но не у всех это получалось. Подборку попыток собрал TJournal.ru.

Оригинальный трюк:

А вот, как пытались повторить «обман гравитации» другие пользователи: