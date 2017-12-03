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Пользователи пытаются повторить трюк с "обманом гравитации". Но далеко не у всех получается
04.12.2017 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Чирлидерша команды по американского футболу одной из школ Хьюстона во время игры показала трюк с «обманом гравитации»: сначала она руками обозначила «невидимую коробку», а затем будто бы поставила на нее ногу и перешагнула. Запись мгновенно набрала популярность, а сам трюк начали пытаться повторить другие пользователи соцсети. Но не у всех это получалось. Подборку попыток
Оригинальный трюк:
А вот, как пытались повторить «обман гравитации» другие пользователи:
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