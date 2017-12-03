ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пользователи пытаются повторить трюк с "обманом гравитации". Но далеко не у всех получается

04.12.2017 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чирлидерша команды по американского футболу одной из школ Хьюстона во время игры показала трюк с «обманом гравитации»: сначала она руками обозначила «невидимую коробку», а затем будто бы поставила на нее ногу и перешагнула. Запись мгновенно набрала популярность, а сам трюк начали пытаться повторить другие пользователи соцсети. Но не у всех это получалось. Подборку попыток собрал TJournal.ru.

Оригинальный трюк:

А вот, как пытались повторить «обман гравитации» другие пользователи:

Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Продавца вирусов-троянов задержали на Гомельщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика