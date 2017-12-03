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перегрузка в 9g от лица пилота истребителя

04.12.2017 14:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Шведская авиастроительная компания Saab опубликовала видеоролик полета многоцелевого истребителя четвертого поколения JAS 39C Gripen, снятый камерой на шлеме пилота. Об этом пишет popmech.ru.

Самолетом на видео управлял пилот компании Saab Андре Браннстрем, который продемонстрировал взлет и посадку, а также выполнил ряд фигур высшего пилотажа, при которых перегрузка достигала величины 9g.

Saab JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик).

Самолет выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со среднерасположенным треугольным крылом. Планер сделан с учетом снижения радиолокационной заметности: 30% корпуса изготовлено из композитов. Gripen оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем Volvo Aero RM-12, разработанным на базе General Electric F404.

 
 
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Шведская авиастроительная компания Saab опубликовала видеоролик полета многоцелевого истребителя четвертого поколения JAS 39C Gripen, снятый камерой на шлеме пилота....

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