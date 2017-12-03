ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei выпустит 5G-смартфон в 2019 году

04.12.2017 17:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой 5G-сетей во второй половине 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), передает Gizmochina.

Huawei выпустит 5G-смартфон в 2019 году
Ю Чэндун. Фото: techdaily.com.my

Вторая половина 2019 года в качестве даты релиза смартфона выбрана не случайно. Ожидается, что к тому времени многие мобильные операторы в разных странах внедрят технологию 5G.

Ю Чэндун также упомянул, что в компании продолжат работать над улучшением систем искусственного интеллекта. Первым мобильным процессором производителя с такой возможностью стал чип Kirin 970, который используется в флагманских аппаратах Mate 10 Pro, Mate 10 и Honor V10.

Смотрите, сколько сегодня стоят популярные смартфоны компании Huawei:

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой 5G-сетей во второй половине 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), передает Gizmochina.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
перегрузка в 9g от лица пилота истребителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика