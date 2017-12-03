Huawei выпустит 5G-смартфон в 2019 году

Компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой 5G-сетей во второй половине 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), передает Gizmochina.



Ю Чэндун. Фото: techdaily.com.my

Вторая половина 2019 года в качестве даты релиза смартфона выбрана не случайно. Ожидается, что к тому времени многие мобильные операторы в разных странах внедрят технологию 5G.

Ю Чэндун также упомянул, что в компании продолжат работать над улучшением систем искусственного интеллекта. Первым мобильным процессором производителя с такой возможностью стал чип Kirin 970, который используется в флагманских аппаратах Mate 10 Pro, Mate 10 и Honor V10.

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