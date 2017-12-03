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Huawei выпустит 5G-смартфон в 2019 году
04.12.2017 17:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой 5G-сетей во второй половине 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong),
Вторая половина 2019 года в качестве даты релиза смартфона выбрана не случайно. Ожидается, что к тому времени многие мобильные операторы в разных странах внедрят технологию 5G.
Ю Чэндун также упомянул, что в компании продолжат работать над улучшением систем искусственного интеллекта. Первым мобильным процессором производителя с такой возможностью стал чип Kirin 970, который используется в флагманских аппаратах Mate 10 Pro, Mate 10 и Honor V10.
Смотрите, сколько сегодня стоят популярные смартфоны компании Huawei:
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Компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой 5G-сетей во второй половине 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), передает Gizmochina.
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