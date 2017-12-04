Xiaomi опубликовала фотографии Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Компания Xiaomi на своих страничках в социальных сетях опубликовала пресс-рендеры еще не анонсированных смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus.





Новинкам приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 х 720 пикселей и 5,99-дюймовый на 2160 x 1080 пикселей соответственно. Младшая модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 450, а старшая получит Snapdragon 625. Аппараты будут иметь на борту 2,3 или 4 ГБ оперативной, а также 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, при возможности расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумуляторов должна составить 3200 мАч для Redmi 5 и 4000 мАч для Redmi 5 Plus.





Касательно камер устройств пока нет точных данных, известно лишь, что разрешение основного модуля составит 12 Мп, дополнительного — 5 Мп. Завялено наличие дактилоскопического датчика на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.





Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представят 7 декабря. Выход на прилавки ожидается в черном, розово-золотистом, золотистом, белом, голубом, красном, сером и серебристом цветовых вариантах. Цена пока неизвестна, однако стоит учитывать, что смартфоны относятся к бюджетному сегменту.