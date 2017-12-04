ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Процессор Core i3-8350K удалось запустить на несовместимом наборе логики Z170

04.12.2017 23:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Энтузиастам удалось заставить работать процессор Core i3-8350K на материнской плате, основанной на несовместимом и неактуальном чипсете Z170.

Процессор Core i3-8350K удалось запустить на несовместимом наборе логики Z170

Ранее компанию Intel уже обвиняли в том, что несовместимость процессоров поколения Coffee Lake с прошлыми наборами логики носит лишь коммерческий характер. Теперь же появились прямые тому доказательства.

Процессор Core i3-8350K удалось запустить на несовместимом наборе логики Z170

 

Стоит уточнить, что энтузиасты все-таки столкнулись с рядом технических трудностей, поэтому им пришлось модифицировать BIOS и микрокод процессора, а встроенный GPU и интерфейс PCIe отказались работать, но все-таки эксперимент наглядно показал, что обратная совместимость принципиально возможна.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энтузиастам удалось заставить работать процессор Core i3-8350K на материнской плате, основанной на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Суд постановил BlackBerry выплатить $137 млн в пользу Nokia
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика