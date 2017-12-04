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Процессор Core i3-8350K удалось запустить на несовместимом наборе логики Z170
04.12.2017 23:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Энтузиастам удалось заставить работать процессор Core i3-8350K на материнской плате, основанной на несовместимом и неактуальном чипсете Z170.
Ранее компанию Intel уже обвиняли в том, что несовместимость процессоров поколения Coffee Lake с прошлыми наборами логики носит лишь коммерческий характер. Теперь же появились прямые тому доказательства.
Стоит уточнить, что энтузиасты все-таки столкнулись с рядом технических трудностей, поэтому им пришлось модифицировать BIOS и микрокод процессора, а встроенный GPU и интерфейс PCIe отказались работать, но все-таки эксперимент наглядно показал, что обратная совместимость принципиально возможна.
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Энтузиастам удалось заставить работать процессор Core i3-8350K на материнской плате, основанной на...
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