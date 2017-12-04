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Apple выпустит самый дешевый 9,7-дюймовый iPad в следующем году

04.12.2017 22:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники ресурса DigiTimes сообщили, что компания Apple рассматривает возможность выпуска недорогого 9,7-дюймового iPad во втором квартале следующего года. Новинка должна быть дешевле актуальной модели сразу на $70, то есть итоговая розничная цена может начинаться от $259. Данное ценообразование обусловлено тем, что Apple ориентирует данную модель не только под обычных пользователей, но и для широкого сектора коммерческих услуг.

Apple выпустит самый дешевый 9,7-дюймовый iPad в следующем году

Кроме прочего, Apple готовит к выпуску в 2018 году новый iPad Pro, который должен получить совершенно новый дизайн с тонкими рамками и камеру True Depth с системой распознавания лица Face ID от iPhone X. Планшет также лишится кнопки Home, получит модификацию процессора A11 Bionic и новый стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, но скорее всего останется на IPS-матрице экрана, вместо OLED.

 
 
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