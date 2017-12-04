Google усилит борьбу с экстремизмом на YouTube

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Американская компания Google в следующем году увеличит штат сотрудников для выявления и устранения на YouTube контента, который относится к экстремизму и пропаганде насилия, об этом говорится в блоге Google.



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"Мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с контентом, который может нарушать наши правила, достигло более десяти тысяч человек", — цитирует компания слова исполнительного директора Сьюзан Войжитски.

Летом текущего года Google сообщила о дополнительных мерах по борьбе с экстремизмом на видеохостинге. Компания хочет улучшить технологию распознавания видео, относящихся к терроризму. Также Google планирует ужесточить политику в отношении роликов, которые не нарушают политику сервиса, однако направлены на разжигание религиозной или расовой вражды.

YouTube принадлежит Google, которая в 2015 году вошла в холдинг Alphabet. Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж автоматически стали гендиректорами холдинга.