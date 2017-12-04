﻿ Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor сломался во время учений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor сломался во время учений

05.12.2017 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время учений Vigilant ACE, проходящих в Южной Корее, истребитель-невидимка США F-22 не смог доехать до ангара после приземления, сообщает местное издание YonhapNews.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor сломался во время учений
Фото: yonhapnews.co.kr

Чтобы отбуксировать самолет с взлетно-посадочной полосы, потребовалась помощь специального тягача. Инцидент произошел на базе Кванчжу, где сейчас базируется часть участвующих в маневрах американских боевых машин.

Источник в Министерстве обороны Южной Кореи сообщил изданию, что четверка F-22 Raptor утром четвертого декабря в рамках учений вылетела на выполнение задания, а через полтора часа вернулась на аэродром в Кванчжу. Три из четырех приземлившихся истребителей самостоятельно доехали до ангара, а один так и остался стоять на аэродроме в конце полосы.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor сломался во время учений
Фото:yonhapnewsL

Причины, по которым истребителю понадобился тягач, южнокорейским военным неизвестны. YonhapNews предполагает, что возникли неисправности со стойкой шасси. Представители Командования США в Корее тоже не стали комментировать инцидент.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время учений Vigilant ACE, проходящих в Южной Корее, истребитель-невидимка США F-22 не смог доехать до ангара после приземления, сообщает местное издание YonhapNews.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google усилит борьбу с экстремизмом на YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика