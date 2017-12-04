Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor сломался во время учений

Во время учений Vigilant ACE, проходящих в Южной Корее, истребитель-невидимка США F-22 не смог доехать до ангара после приземления, сообщает местное издание YonhapNews.



Фото: yonhapnews.co.kr

Чтобы отбуксировать самолет с взлетно-посадочной полосы, потребовалась помощь специального тягача. Инцидент произошел на базе Кванчжу, где сейчас базируется часть участвующих в маневрах американских боевых машин.

Источник в Министерстве обороны Южной Кореи сообщил изданию, что четверка F-22 Raptor утром четвертого декабря в рамках учений вылетела на выполнение задания, а через полтора часа вернулась на аэродром в Кванчжу. Три из четырех приземлившихся истребителей самостоятельно доехали до ангара, а один так и остался стоять на аэродроме в конце полосы.



Фото:yonhapnewsL

Причины, по которым истребителю понадобился тягач, южнокорейским военным неизвестны. YonhapNews предполагает, что возникли неисправности со стойкой шасси. Представители Командования США в Корее тоже не стали комментировать инцидент.