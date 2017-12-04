Бойцы Республиканской гвардии Йемена попытались усилить огневую мощь американского БТР М113, установив на него башню от советского БТР-60. Фотографии гибрида были опубликованы на страничке в Twitter Yemen Observer (@YemeniObserv).

БТР М113 зарекомендовал себя надежным и неприхотливым транспортным средством и состоит на вооружении ряда армий стран мира. Всего с 60-х годов прошлого века было выпущено около 85 000 таких бронетранспортеров, включая различные машины на его базе.

На Ближнем Востоке, где наблюдается дефицит вооружений, пускаются на любые ухищрения ради повышения огневой мощи имеющихся транспортных средств. Установка башни от БТР-60 с крупнокалиберным 14,5 мм и спаренным 7,62 мм пулеметами — один из вариантов. Более радикально повышает огневую мощь М113 за счет установки зенитного орудия ЗУ-23−2.

Читайте также: В Сирии замечен броневик неизвестной ранее конструкции