В смартфонах Samsung появится 512 ГБ встроенной памяти

Компания Samsung заявила о запуске серийного производства 512-гигабайтных eUFS-модулей памяти, предназначенных для мобильных устройств следующего поколения. Об этом пишет PhoneArena.





По словам Джесу Хана (Jaesoo Han), исполнительного вице-президента подразделения Memory Sales & Marketing компании Samsung, новые модули памяти позволят преодолеть потенциальные ограничения производительности системы, которые возникают при использовании карт формата microSD.

Новые чипы на 512 ГБ могут считывать данные на скорости до 860 МБ/с и записывать их на скорости в 255 МБ/c. Это значит, что на перенос 5-гигабайтного файла уходит всего 6 секунд.

Объема в 512 ГБ хватит примерно на 130 роликов в 4K-разрешении длительностью в 10 минут. Кроме того, новые модули памяти отличаются пониженным энергопотреблением, что обеспечит лучшее время работы от одного заряда.

Скорее всего, первыми смартфонами с 512-гигабайтным внутренним хранилищем станут грядущие Galaxy S9 и Galaxy S9+.

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