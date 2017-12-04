Индийцы повредили российскую атомную подлодку

Взятая в лизинг индийцами атомная подводная российская подлодка К-152 «Нерпа» снова получила повреждения обтекателя гидроакустического комплекса, пишет India today.



Фото: intoday.in

Сообщается, что было выбито несколько панелей, но серьезного ущерба удалось избежать. Главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba) заверил, что INS Chakra (такое обозначение получила К-152 в индийском флоте) в скором времени вернется в строй.

Кстати, это уже не первый инцидент. В октябре во время возвращения на морскую базу в порту Вишакхапатнам INS Chakra в результате столкновения повредила сонарный купол, расположенный в носовой части подводной лодки.

Контракт на передачу К-152 «Нерпа» Индии был подписан в 2011 году и обошелся индийской стороне в 26 млрд рупий (650 млн долларов).

К-152 «Нерпа» относится к субмаринам проекта 971У «Щука-Б», отличающимся низким уровнем шума. На подлодке была применена развитая система двухкаскадной амортизации, значительно снижающая структурный шум. Все механизмы размещены на амортизированных фундаментах.