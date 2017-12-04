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Индийцы повредили российскую атомную подлодку
05.12.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Взятая в лизинг индийцами атомная подводная российская подлодка К-152 «Нерпа» снова получила повреждения обтекателя гидроакустического комплекса,
Сообщается, что было выбито несколько панелей, но серьезного ущерба удалось избежать. Главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba) заверил, что INS Chakra (такое обозначение получила К-152 в индийском флоте) в скором времени вернется в строй.
Кстати, это уже не первый инцидент. В октябре во время возвращения на морскую базу в порту Вишакхапатнам INS Chakra в результате столкновения повредила сонарный купол, расположенный в носовой части подводной лодки.
Контракт на передачу К-152 «Нерпа» Индии был подписан в 2011 году и обошелся индийской стороне в 26 млрд рупий (650 млн долларов).
К-152 «Нерпа» относится к субмаринам проекта 971У «Щука-Б», отличающимся низким уровнем шума. На подлодке была применена развитая система двухкаскадной амортизации, значительно снижающая структурный шум. Все механизмы размещены на амортизированных фундаментах.
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Взятая в лизинг индийцами атомная подводная российская подлодка К-152 «Нерпа» снова получила повреждения обтекателя гидроакустического комплекса, пишет India today.
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