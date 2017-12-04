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"Декрет о ПВТ" согласован всеми госорганами
05.12.2017 16:11 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Проект декрета "О развитии цифровой экономики", также называемый "декретом о ПВТ", согласован всеми государственными органами без замечаний, сообщили во вторник в пресс-службе Совмина.
© REUTERS/ Ints Kalnins
О разработке декрета заявляли уже давно: предполагается, что документ урегулирует многие вопросы IT-сектора, в том числе применение технологии блокчейн и оборот криптовалют, а также предоставляет благоприятные условия для развития сферы.
Как сообщили во вторник в пресс-службе Совмина, "одним из драйверов экономического роста в 2018 году станет ИТ-сектор".
Проект декрета "О развитии цифровой экономики" уже согласован всеми государственными органами — без замечаний. Документ внесен на рассмотрение главы государства.
Некоторые ведомства и эксперты осторожно высказываются о криптовалютах, ICO и майнинге, а некоторые даже называли такие схемы финансирования "мыльными пузырями". Впрочем, отсутствие замечаний в проект декрета указывает на то, что госорганы смогли прийти к консенсусу по данному вопросу.
Курс на создание "IT-страны" Лукашенко объявил в апреле этого года. Тогда же глава государства поручил разработать соответствующий декрет.
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Документ уже находится на рассмотрении у президента Беларуси Александра Лукашенко.
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