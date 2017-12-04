Беларусь и Китай создали международный центр передачи технологий

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Китай и Беларусь создали в китайском городе Яньтай международный центр передачи технологий, сообщило агентство " Синьхуа ".

На открытии присутствовали представители белорусских и китайских научных кругов, среди них – заместитель главы городского управления науки и техники Сюй Бо, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Валерий Шелег, а также китайские бизнесмены и ученые из Белорусского национального технического университета.

Страны планируют разработать платформу для обмена научно-техническими разработками. Представители БНТУ презентовали свои проекты и провели переговоры с китайскими коллегами.

Инициаторы проекта предполагают, что он будет стимулировать развитие промышленности в регионе. Администрация города Яньтай уже проявила заинтересованность в активизации практического сотрудничества с Беларусью и развитии двусторонних отношений. В городе активно развивается машино- и приборостроение, белорусские ученые и сотрудники сферы промышленности могли бы найти пути для взаимодействия с коллегами.