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Honor 7X с двойной камерой и безрамочным экраном оценили в 310 долларов

05.12.2017 19:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 7X, главными особенностями которого являются относительно невысокая цена и вытянутый безрамочный дисплей. Об этом сообщает PhoneArena.

Honor 7X с двойной камерой и безрамочным экраном оценили в 310 долларов
Фото: PhoneArena

Устройство выполнено в металлическом корпусе, сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне смартфона. Гаджет оснащается дисплеем диагональю в 5,93 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей (407 ppi).

Процессором выступает 8-ядерный чип Kirin 659, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3340 мАч, операционная система — Android 7.1 с оболочкой EMUI 5.1. Габариты смартфона — 156,5×75,3×7,6 мм, вес — 165 граммов.

Honor 7X с двойной камерой и безрамочным экраном оценили в 310 долларов
Фото: engadget

Основная камер двойная. Разрешение первого модуля — 16 Мп, дополнительного — 2 Мп. Последний используется для создания фотографий с эффектом размытия заднего фона (боке). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Официальная цена новинки в России — 17 990 российских рублей (310 долларов). Продажи стартуют с сегодняшнего дня.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Huawei:

 
 
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Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 7X, главными особенностями которого являются относительно невысокая цена и вытянутый безрамочный дисплей. Об этом...

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