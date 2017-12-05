ASUS и HP показали первые ARM-ноутбуки на Windows 10

Компания Qualcomm, в рамках конференции Snapdragon Technology Summit, представила первые ноутбуки под Windows на ARM-архитектуре - ASUS NovaGo и HP Envy x2.





Обе новинки созданы по программе Always Connected PC, оснащаются SoC Snapdragon 835 с модемом Snapdragon X16, обеспечивающим гигабитное LTE-подключение, имеют на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя, но ASUS NovaGo получит еще и младшую версию на 4 и 64 ГБ.





HP Envy x2 получил 12-дюймовый Full HD (1920 х 1080 пикселей) дисплей, а ASUS NovaGo — 13,3-дюймовый. Устройства работают под управлением Windows 10 S с возможностью бесплатного апгрейд до Windows 10 Pro, который можно осуществить до 30 сентября 2018 года.

ASUS NovaGo будет продаваться по цене $599 за версию с 4 и 64 ГБ памяти, и $799 за 8 и 256 ГБ. Цена HP Envy x2 пока не названа. Новинки поступят в продажу весной 2018 года.