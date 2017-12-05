ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ASUS и HP показали первые ARM-ноутбуки на Windows 10

05.12.2017 22:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Qualcomm, в рамках конференции Snapdragon Technology Summit, представила первые ноутбуки под Windows на ARM-архитектуре - ASUS NovaGo и HP Envy x2.

ASUS и HP показали первые ARM-ноутбуки на Windows 10

Обе новинки созданы по программе Always Connected PC, оснащаются SoC Snapdragon 835 с модемом Snapdragon X16, обеспечивающим гигабитное LTE-подключение, имеют на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя, но ASUS NovaGo получит еще и младшую версию на 4 и 64 ГБ.

ASUS и HP показали первые ARM-ноутбуки на Windows 10

HP Envy x2 получил 12-дюймовый Full HD (1920 х 1080 пикселей) дисплей, а ASUS NovaGo — 13,3-дюймовый. Устройства работают под управлением Windows 10 S с возможностью бесплатного апгрейд до Windows 10 Pro, который можно осуществить до 30 сентября 2018 года.

ASUS NovaGo будет продаваться по цене $599 за версию с 4 и 64 ГБ памяти, и $799 за 8 и 256 ГБ. Цена HP Envy x2 пока не названа. Новинки поступят в продажу весной 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Qualcomm, в рамках конференции Snapdragon Technology Summit, представила первые ноутбуки под Windows на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Honor 7X с двойной камерой и безрамочным экраном оценили в 310 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика