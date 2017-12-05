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Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 845
05.12.2017 22:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Qualcomm анонсировала на конференции Snapdragon Technology Summit свою новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 845.
Snapdragon 845 создан по 10-нанометровой производственной технологии. Платформа обладает восемью вычислительными ядрами - четыре мощных Kryo с новой архитектурой на основе ядер Cortex-A75 и четыре Cortex-A53. Чип получит новую графику Adreno 630, дополняется гигабитным LTE-модемом X20, имеет поддержку сдвоенных камер на фронтальной и тыльной стороне до 25 Мп, оперативной памяти LPDDR4X, флеш-памяти UFS 2.1, Wi-Fi 802.11ad, обеспечивающий скорость загрузки до 1,2 Гбит/с.
Первыми построенными на Snapdragon 845 смартфонами будут Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Xiaomi Mi7.
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Компания Qualcomm анонсировала на конференции Snapdragon Technology Summit свою новую флагманскую однокристальную...
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