Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 845

Компания Qualcomm анонсировала на конференции Snapdragon Technology Summit свою новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 845.





Snapdragon 845 создан по 10-нанометровой производственной технологии. Платформа обладает восемью вычислительными ядрами - четыре мощных Kryo с новой архитектурой на основе ядер Cortex-A75 и четыре Cortex-A53. Чип получит новую графику Adreno 630, дополняется гигабитным LTE-модемом X20, имеет поддержку сдвоенных камер на фронтальной и тыльной стороне до 25 Мп, оперативной памяти LPDDR4X, флеш-памяти UFS 2.1, Wi-Fi 802.11ad, обеспечивающий скорость загрузки до 1,2 Гбит/с.

Первыми построенными на Snapdragon 845 смартфонами будут Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Xiaomi Mi7.