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Медики назвали возможный признак приближающейся смерти

05.12.2017 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine. Кратко о нем пишет РИА "Новости".

Медики назвали возможный признак приближающейся смерти
Фото: pixabay.com


Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч англичан,умерших в возрасте 60 лет и старше. В выборку попали как пациенты с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, так и те, кто практически не имел проблем со здоровьем.

В результате выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления за 14-18 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.

Специалисты считают, что полученная информация должна помочь при выборе лечения для пожилых людей (при оценке рисков применения того или иного вида терапии).

 
 
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Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании,...

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