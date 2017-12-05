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Медики назвали возможный признак приближающейся смерти
05.12.2017 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании,
В результате выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления за 14-18 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным.
Специалисты считают, что полученная информация должна помочь при выборе лечения для пожилых людей (при оценке рисков применения того или иного вида терапии).
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Снижение артериального давления у пожилых людей с большой долей вероятности свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании,...
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