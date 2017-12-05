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ASUS представила первый ноутбук на мобильном процессоре за 599 долларов

06.12.2017 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Qualcomm и ASUS представили первый ноутбук на мобильном ARM-процессоре и поддержкой гигабитного LTE-интернета. Об этом пишет THG.ru.

ASUS представила первый ноутбук на мобильном процессоре за 599 долларов

Ноутбук ASUS NovaGo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с интегрированным модемом Snapdragon X16 и выпускается в двух вариантах с 4/8 ГБ оперативной и 64/256 ГБ постоянной памяти типа UFS 2.0.

ASUS представила первый ноутбук на мобильном процессоре за 599 долларов

Для связи в ноутбуке могут использоваться как eSIM, так и более распространенные карты nano-SIM. На правой стороне ноутбука располагаются слот для SIM-карт, HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, кнопки питания и управления громкостью. Слева находятся два полноразмерных порта USB и разъем питания. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора ASUS NovaGo не раскрывается, но известно, что его хватает на 22 часа использования или 30 дней работы в режиме ожидания.

ASUS представила первый ноутбук на мобильном процессоре за 599 долларов

Благодаря специальным шарнирам ASUS NovaGo может превращаться в ноутбук или планшет. Новинка работает под управлением Windows 10 S, которая может быть бесплатно обновлена до Windows 10 Pro, и поддерживает Windows Ink, Windows Hello и Cortana. Диагональ дисплея устройства — 13,3 дюймов, разрешение — Full HD. Физические размеры аппарата — 316×221×149 мм, вес — 1,39 килограммов.

Точной даты начала продаж не сообщается. Стоимость модели с 4 и 8 ГБ оперативной памяти соответственно составляет 599 и 799 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки:

 
 
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Qualcomm и ASUS представили первый ноутбук на мобильном ARM-процессоре и поддержкой гигабитного LTE-интернета. Об этом пишет THG.ru.

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