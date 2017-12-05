Qualcomm представила топовый процессор для флагманских смартфонов 2018 года

Компания Qualcomm анонсировала новый мобильный процессор Snapdragon 845, который будет использоваться во многих флагманских смартфонах будущего года. Об этом пишет The Verge.



Фото: Qualcomm

Новый чип стал преемником нынешнего Snapdragon 835 и может похвастаться улучшенной производительностью, энергоэффективностью и новыми алгоритмами обработки AR, VR и обычной графики, уточняет ресурс hi-tech.mail.ru.

Snapdragon 845 построен по 10-нм техпроцессу и будет использоваться не только в смартфонах (например, грядущем Xiaomi Mi7), но и в ноутбуках с операционной системой Windows 10.

В новом чипе производитель сосредоточился на улучшении работы с камерой, виртуальной реальностью, искусственным интеллектом, а также безопасностью данных и продолжительность работы девайсов от одного заряда. Представители компании также заявили об улучшенной технологи ускоренной зарядки Quick Charge для гаджетов, которые будут базироваться на Snapdragon 845.

Новый процессор дополняется модемом Qualcomm X20 LTE, который обеспечивает гигабитные скорости в поддерживаемых сетях.

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