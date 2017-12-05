ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский Су-57 совершил первый полет с "изделием 30"

06.12.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, более известный как «изделие 30», совершил свой первый полет, сообщает сайт Объединенной авиастроительной корпорации.

Российский Су-57 совершил первый полет с "изделием 30"
Фото: ОАК

Полет прошел пятого декабря, за штурвалом находился Герой Российской Федерации, шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» Сергей Богдан. Истребитель пробыл в воздухе 17 минут, полет прошел без происшествий. Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа.

Су-57 отличается большим количеством нововведений: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, более известный как «изделие 30», совершил свой первый полет, сообщает сайт...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
ASUS представила первый ноутбук на мобильном процессоре за 599 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика