|
Российский Су-57 совершил первый полет с "изделием 30"
06.12.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, более известный как «изделие 30», совершил свой первый полет,
Полет прошел пятого декабря, за штурвалом находился Герой Российской Федерации, шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» Сергей Богдан. Истребитель пробыл в воздухе 17 минут, полет прошел без происшествий. Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа.
Су-57 отличается большим количеством нововведений: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, более известный как «изделие 30», совершил свой первый полет, сообщает сайт...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии