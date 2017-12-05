Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, более известный как «изделие 30», совершил свой первый полет, сообщает сайт Объединенной авиастроительной корпорации.



Фото: ОАК

Полет прошел пятого декабря, за штурвалом находился Герой Российской Федерации, шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» Сергей Богдан. Истребитель пробыл в воздухе 17 минут, полет прошел без происшествий. Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа.

Су-57 отличается большим количеством нововведений: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.