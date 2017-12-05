velcom объявил новые тарифы на домашний интернет и IPTV

В конце ноября сотовый оператор объявил о завершении поглощения телеком-компании «Атлант-Телеком» и о начале оказания услуг фиксированного интернета и IPTV под единым брендом velcom. И вот, спустя неделю, на сайте velcom появились новые тарифы , доступные как для потенциальных, так и для старых абонентов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-первых, теперь оператор запустил отдельный Ethernet-тариф без включенного IPTV (в линейке Атлант Телеком такого не было). «Интернет 50» предлагает скорость подключения до 50 Мбит/с за 26 рублей в месяц (точнее, в 30-дневный период). В отличие от остальной линейки, тариф тестовый, и доступен только для новых абонентов.

Тариф «Домашний» — это аналог старого «Wi-Fi лайт». За 19,9 рублей в месяц предлагается доступ со скоростью 20 Мбит/с и IPTV с 80 каналами. Бесплатная приставка в стоимость не входит.

«Домашний 20» стоит 26,9 рублей в месяц (30 дней). Здесь абоненту в пользование предлагается ТВ-приставка, а у телевидения (те же 80 каналов) появляются интерактивные функции (перемотка, пауза, отложенный просмотр и т.д.). Скорость интернета — до 20 Мбит/с.

«Домашний 30» стоит 29,9 рублей в месяц. За эти деньги абонент получает 30 Мбит/с интернет, 80 каналов и 2 ТВ-приставки.

У «Атлант Телеком» был 30-мегабитный тариф «Wi-Fi» со 100 каналами и без ТВ-приставок за 26 рублей в месяц.

«Домашний 40» — это интернет до 40 Мбит/с, уже 100 ТВ-каналов и одна бесплатная приставка. Абонентская плата — 31 рубль в месяц.

Ранее за эти же деньги предлагался доступ до 40 Мбит/с и 80 ТВ-каналов (тариф Wi-Fi + TV лайт).

В «Домашний 60» за 37 рублей в месяц включен доступ со скоростью до 60 Мбит/с, 100 ТВ-каналов и 2 приставки.

Ранее за 37 рублей предлагался тариф «Wi-Fi + TV» с меньшей скоростью 50 Мбит/с и таким же количеством каналов и ТВ-приставок.

Топовый тариф «Домашний 100» включает самый быстрый доступ в сеть — со скоростью до 100 Мбит/с, 100 ТВ-каналов и сразу три бесплатных приставки. Заплатить за это придется 49 рублей в месяц.

Ранее за эти же деньги можно было подключить тариф «Премиум Плюс» с оскоростью доступа до 75 Мбит/с, 100 каналами и 2 приставками.

Оператор также объявил, что при подключении до конца января новые клиенты получат скидку 50% на первые шесть 30-дневных пакетов.