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В Huawei P11 может появиться продвинутая 40-мегапиксельная камера
06.12.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте
По информации инсайдера, грядущие смартфоны (скорее всего, ими станут модели P11 и P11 Plus) будут оснащаться 40-мегапиксельными основными камерами Leica с системой из трех объективов и 5-кратным гибридным зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп, которая сможет делать четкие и яркие снимки даже в условиях с плохим освещением.
В Сеть также попали постеры с информацией о будущих флагманах. Главный слоган: «Я не делаю фотографии, я создаю их».
Скорее всего, смартфоны также будут
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны компании Huawei:
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Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл первые подробности о будущих флагманских смартфонах P-серии компании Huawei. Новинки получат...
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