В Huawei P11 может появиться продвинутая 40-мегапиксельная камера

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл первые подробности о будущих флагманских смартфонах P-серии компании Huawei. Новинки получат одни из самых технически продвинутых камер на рынке.

По информации инсайдера, грядущие смартфоны (скорее всего, ими станут модели P11 и P11 Plus) будут оснащаться 40-мегапиксельными основными камерами Leica с системой из трех объективов и 5-кратным гибридным зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп, которая сможет делать четкие и яркие снимки даже в условиях с плохим освещением.

В Сеть также попали постеры с информацией о будущих флагманах. Главный слоган: «Я не делаю фотографии, я создаю их».





Скорее всего, смартфоны также будут оснащаться системой искусственного интеллекта. ИИ будет использоваться при съемке в темноте и в режиме обнаружения объектов в кадре для автоматического улучшения фотографий. Подобная функция впервые появилась в флагманском Huawei Mate 10 Pro (читайте наш обзор ).

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