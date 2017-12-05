﻿ Новый формат TEDx в Беларуси: 21 декабря пройдет TEDxMinskSalon. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый формат TEDx в Беларуси: 21 декабря пройдет TEDxMinskSalon

06.12.2017 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21 декабря в клубе «Имагуру» состоится TEDxMinskSalon — первое из серии мероприятий в новом формате. В зал по пригласительным смогут попасть всего сорок человек.

Новый формат TEDx в Беларуси: 21 декабря пройдет TEDxMinskSalon

«Мы устраиваем Салон, чтобы ближе познакомиться с теми, кто увлечен идеями, лучше понимать нашу аудиторию. В отличие от больших мультитематических конференций (а мы продолжаем готовиться к масштабному событию TEDxMinsk в марте), Салоны сконцентрированы на одной теме. Это позволяет глубже обсуждать идеи, актуальные для местного сообщества», — рассказала лидер волонтерской команды TEDxMinsk, лицензиат TEDx Инна Карней.

Тема первого минского Салона в стиле TED — «Пересечение культур». В программе просмотра — три ролика на английском языке с белорусскими или русскими субтитрами:

  • Короткая TED Talk американского предпринимателя Дерека Сиверса (Derek Sivers) «Странный или просто другой» о том, как отличается «общепринятое» у представителей разных культур.
  • Выступление писателя Пико Айера (Pico Iyer)"Где ваш дом?" об удовольствии от путешествий и переездов и роскоши оставаться на месте.
  • Речь палестинца Азиза Абу Сары (Aziz Abu Sarah) «Чтобы быть терпимее, нам нужно больше… путешествовать?» о том, как путешествия могут восстанавливать мир между враждующими народами.

Чтобы организовать общение, зрителям зададут концептуальные вопросы в анкетах. А начнет обсуждение каждого ролика специально приглашенный эксперт: человек, чья личная и профессиональная жизнь предполагает адаптацию к другим культурам.

Из Италии приедет переводчик-синхронист Мария Анищенкова, урожденная белоруска, уже успевшая примерить на себя и итальянские, и американские правила жизни.

Выскажется соучредитель сервиса Menu.by Ваган Керобян, который последовательно открывал службы доставки еды в трех странах. Имя третьего выяснится позднее: предполагается, что им станет бывалый путешественник.

«Салонов будет три, и на первом мы сами поймем, что нужнее зрителям: больше дискуссий, больше развлечений, больше знаний. В последнюю декаду декабря хочется увлечь зрителей чем-то вдохновляющим, соединить жажду знаний и странствий, вместе посмотреть каким разнообразным может быть мир и люди в нём», — говорит Инна Карней.

Подробности — на сайте и в соцсетях TEDxMinsk. Дополнительная информация и аккредитация: annette. kozlova@gmail.com.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 декабря в клубе «Имагуру» состоится TEDxMinskSalon — первое из серии мероприятий в новом формате. В зал по пригласительным смогут попасть всего сорок человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom объявил новые тарифы на домашний интернет и IPTV
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика