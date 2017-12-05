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Новый формат TEDx в Беларуси: 21 декабря пройдет TEDxMinskSalon
06.12.2017 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
21 декабря в клубе «Имагуру» состоится TEDxMinskSalon — первое из серии мероприятий в новом формате. В зал по пригласительным смогут попасть всего сорок человек.
«Мы устраиваем Салон, чтобы ближе познакомиться с теми, кто увлечен идеями, лучше понимать нашу аудиторию. В отличие от больших мультитематических конференций (а мы продолжаем готовиться к масштабному событию TEDxMinsk в марте), Салоны сконцентрированы на одной теме. Это позволяет глубже обсуждать идеи, актуальные для местного сообщества», — рассказала лидер волонтерской команды TEDxMinsk, лицензиат TEDx Инна Карней.
Тема первого минского Салона в стиле TED — «Пересечение культур». В программе просмотра — три ролика на английском языке с белорусскими или русскими субтитрами:
Чтобы организовать общение, зрителям зададут концептуальные вопросы в анкетах. А начнет обсуждение каждого ролика специально приглашенный эксперт: человек, чья личная и профессиональная жизнь предполагает адаптацию к другим культурам.
Из Италии приедет переводчик-синхронист Мария Анищенкова, урожденная белоруска, уже успевшая примерить на себя и итальянские, и американские правила жизни.
Выскажется соучредитель сервиса Menu.by Ваган Керобян, который последовательно открывал службы доставки еды в трех странах. Имя третьего выяснится позднее: предполагается, что им станет бывалый путешественник.
«Салонов будет три, и на первом мы сами поймем, что нужнее зрителям: больше дискуссий, больше развлечений, больше знаний. В последнюю декаду декабря хочется увлечь зрителей чем-то вдохновляющим, соединить жажду знаний и странствий, вместе посмотреть каким разнообразным может быть мир и люди в нём», — говорит Инна Карней.
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21 декабря в клубе «Имагуру» состоится TEDxMinskSalon — первое из серии мероприятий в новом формате. В зал по пригласительным смогут попасть всего сорок человек.
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