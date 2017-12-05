YouTube рассказал, что белорусы смотрели в 2017 году

Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к пародиям и драматичным историям.

Что смотрели в Беларуси: мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.

Традиционно на первых местах — мультики. Первое место занял эпизод «Маши и Медведя», а четвертое — « Фиксики ».

Еще белорусы много смотрели рэп-баттлы. 2 место в рейтинге заняло видео баттла между Оксимироном и Гнойным, на третьем — баттл Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина.

Не обошлось без драмы. На пятом месте — выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, посвященный истории Дианы Шурыгиной. На девятом месте — российская звезда YouTube Марьяна Ро, которая отвечает на травлю хейтеров.

На десятом месте рейтинга — запись того, как белорусская спортсменка Виолетта Скворцова покидает пьедестал юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке. Причиной стало то, что из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны.

На шестом месте — реклама российского Тинькофф Банка, где каскадер путешествует по стране, запрыгивая на крышу поезда и цепляясь за шасси вертолета.

Седьмое и восьмое место достались пародийным видео — первому выпуску «Дружко шоу» и выпуску шоу «Вечерний Ургант», где известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев перепевает песню «Тает лед».

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:

Что смотрели в мире: человек-устрица и переозвученный Трамп

Также видеосервис выбрал десятку самых популярных вирусных роликов со всего мира. Это не самые просматриваемые видео, а те, которые быстрее других оказывались в трендах.

На первом месте — эпизод тайского реалити-шоу The Mask Singer. По условиям, знаменитости выступают в масках и могут снять их только после проигрыша. Выступление человека в маске устрицы собрало больше сотни миллионов просмотров. Позже выяснилось, что под маской был певец Пандаварам Прасарнмитр из местной рок-группы Cocktails.

Также в десятку попали танцоры из Лос-Анджелеса, которые поставили номер под песню Shape of You, умельцы , которые достигли совершенства в обращении с мячиками для настольного тенниса, девочка-чревовещательница на шоу талантов, «плохое чтение по губам» на встрече Обамы и Трампа, а также интервью профессора, которое прервали дети.

Топ музыкальных видео для всего мира получился таким: