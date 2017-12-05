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YouTube рассказал, что белорусы смотрели в 2017 году
06.12.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к пародиям и драматичным историям.
Что смотрели в Беларуси: мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка
YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.
Традиционно на первых местах — мультики. Первое место занял
Еще белорусы много смотрели рэп-баттлы. 2 место в рейтинге заняло видео
Не обошлось без драмы. На пятом месте —
На десятом месте рейтинга —
На шестом месте —
Седьмое и восьмое место достались пародийным видео — первому
Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:
Что смотрели в мире: человек-устрица и переозвученный Трамп
Также видеосервис выбрал десятку самых популярных вирусных роликов со всего мира. Это не самые просматриваемые видео, а те, которые быстрее других оказывались в трендах.
На первом месте — эпизод тайского реалити-шоу The Mask Singer. По условиям, знаменитости выступают в масках и могут снять их только после проигрыша. Выступление человека в маске устрицы собрало больше сотни миллионов просмотров. Позже выяснилось, что под маской был певец Пандаварам Прасарнмитр из местной рок-группы Cocktails.
Также в десятку попали
Топ музыкальных видео для всего мира получился таким:
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к пародиям...
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