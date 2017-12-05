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YouTube рассказал, что белорусы смотрели в 2017 году

06.12.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к пародиям и драматичным историям.

Что смотрели в Беларуси: мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков.

Традиционно на первых местах — мультики. Первое место занял эпизод «Маши и Медведя», а четвертое — «Фиксики».

Еще белорусы много смотрели рэп-баттлы. 2 место в рейтинге заняло видео баттла между Оксимироном и Гнойным, на третьем — баттл Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина.

Не обошлось без драмы. На пятом месте — выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, посвященный истории Дианы Шурыгиной. На девятом месте — российская звезда YouTube Марьяна Ро, которая отвечает на травлю хейтеров.

На десятом месте рейтинга — запись того, как белорусская спортсменка Виолетта Скворцова покидает пьедестал юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке. Причиной стало то, что из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны.

На шестом месте — реклама российского Тинькофф Банка, где каскадер путешествует по стране, запрыгивая на крышу поезда и цепляясь за шасси вертолета.

Седьмое и восьмое место достались пародийным видео — первому выпуску «Дружко шоу» и выпуску шоу «Вечерний Ургант», где известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев перепевает песню «Тает лед».

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:

Что смотрели в мире: человек-устрица и переозвученный Трамп

Также видеосервис выбрал десятку самых популярных вирусных роликов со всего мира. Это не самые просматриваемые видео, а те, которые быстрее других оказывались в трендах.

На первом месте — эпизод тайского реалити-шоу The Mask Singer. По условиям, знаменитости выступают в масках и могут снять их только после проигрыша. Выступление человека в маске устрицы собрало больше сотни миллионов просмотров. Позже выяснилось, что под маской был певец Пандаварам Прасарнмитр из местной рок-группы Cocktails.

Также в десятку попали танцоры из Лос-Анджелеса, которые поставили номер под песню Shape of You, умельцы, которые достигли совершенства в обращении с мячиками для настольного тенниса, девочка-чревовещательница на шоу талантов, «плохое чтение по губам» на встрече Обамы и Трампа, а также интервью профессора, которое прервали дети.

Топ музыкальных видео для всего мира получился таким:

  1. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

  2. Ed Sheeran — Shape of You [Official Video]

  3. J Balvin, Willy William — Mi Gente (Official Video)

  4. Maluma — Felices los 4 (Official Video)

  5. Bruno Mars — That’s What I Like [Official Video]

  6. Chris Jeday — Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

  7. 05. El Amante — Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

  8. Jason Derulo — Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
  9. DJ Khaled — I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
  10. Enrique Iglesias — SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
 
 
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси и в мире. Белорусы в этом году отличились любовью к пародиям...

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