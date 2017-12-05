Как часто нужно менять постельное белье, и что на нем можно найти под микроскопом

Мы проводим более трети жизни в нашей кровати, хотя она легко превращается в самый настоящий рассадник бактерий и разных видов грибка. По словам микробиолога Филиппа Тиерно из Университета Нью-Йорка, если пользоваться одним и тем же комплектом постельного белья слишком долго, то скопление патогенных микроорганизмов или грибков может спровоцировать развитие самых разных болезней и аллергических реакций. Об этом пишет medportal.ru.

Люди естественным образом производят примерно 98 литров пота в год, находясь в собственной постели. В теплое время года эта влажная среда становится идеальным местом для размножения грибковых колоний — огромная чашка Петри прямо у вас дома. Поэтому менять постельное белье следует не реже, чем один раз в неделю.



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В недавнем исследовании , которое оценивало уровень загрязнения грибками постельных принадлежностей, ученые обнаружили, что перьевые и синтетические подушки со сроком службы от 1,5 до 20 лет могут содержать от четырех до 17 различных видов грибов, многие из которых могут быть патогенными.

В дополнение к грибкам и бактериям, ваша постель по мере удлинения срока использования белья, загрязняется потом, слизью, отмершими клетками кожи, влагалищными и анальными выделениями, а также перхотью, пылью. Эту среду заселяет пылевой клещ, дополняя картину загрязнения своими экскрементами. Всего за неделю количество этих загрязнений становится весьма значительным, утверждает Филипп Тиерно. Некоторые компоненты этой грязи могут вызвать аллергию, астму, кожные заболевания, а также проблемы с ногтями и волосяным покровом.

«Если вы на улице случайно дотронетесь до собачьих фекалий, вы ведь наверное захотите вымыть руки после этого? Примените эту аналогию к своей постели. Если бы вы увидели, что там находится (хотя вы не видите), то непременно спросили бы себя, а хотите ли вы в этом спать», — заключил профессор Тиерно.