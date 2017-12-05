Идея для новогоднего подарка: 5 отличных смартфонов не дороже 300 рублей

Никто не сомневается, что смартфон — отличный подарок к Новому году. В преддверии этого праздника мы составили подборку лучших (на наш взгляд) аппаратов, стоимость которых не превышает 300 рублей.

Nokia 3

Один из «младших» смартфонов в линейке «воскрешенных» финнов с IPS-экраном диагональю в 5 дюймов и разрешением 1280 на 720 пикселей (294 ppi). Процессором выступает чип MediaTek MT6737, который дополняется 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения последней картами microSD до 128 ГБ.





Емкость аккумулятора аппарата составляет 2630 мАч. От одного полного заряда гаджет «живет» порядка одного дня (читайте наш обзор ). Присутствует поддержка LTE-сетей. Разрешение основной и фронтальной камер Nokia 3 составляет 8 Мп (f/2.0).

К «фишкам» смартфона можно отнести фирменную оболочку над операционной системой Android 7, которая практически не отличается от таковой в смартфонах Google Pixel.

Huawei Y5 2017

По техническим характеристикам Huawei Y5 2017 мало чем отличается от Nokia 3.





У него 5-дюймовый экран с HD-разрешением (294 ppi), процессор MediaTek MT6737T, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Есть поддержка карт microSD до 128 ГБ и LTE-сетей.

Разрешение основной камеры Huawei Y5 2017 составляет 8 Мп (f/2.0), фронтальной — 5 Мп. Из плюсов — более емкий аккумулятор на 3000 мАч. Это тоже прекрасный выбор за такую цену!

Meizu M5

Чуть более мощный смартфон с процессором MediaTek MT6750, который дополняется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Последняя расширяется картами microSD до 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3070 мАч, поддерживается работа в LTE-сетях.



Фото: PhoneArena

Диагональ IPS-дисплея составляет 5,2 дюймов, разрешение — 1280 на 720 пикселей (282 ppi). К достоинствам (особенно в сравнении с предыдущими рассмотренными нами смартфонами) относится сканер отпечатков пальцев, который размещен в клавише Home на фронтальной стороне аппарата.

Разрешение основной камеры Meizu M5 — 13 Мп (диафрагма f/2.2), фронтальной — 5 Мп. Рекомендуем!

Samsung Galaxy J3 (2016)

Смартфон вышел на рынок достаточно давно, но все еще пользуется популярностью у белорусов за хорошую начинку, качество и цену.





У него 5-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и разрешением в 1280 на 720 точек (294 ppi). Процессор Exynos 3475 работает в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 8 ГБ, есть поддержка карт памяти micro SD до 128 ГБ и 4G LTЕ-сетей. Емкость аккумулятора аппарата составляет 2600 мАч.

Разрешение основной камеры — 8 Мп (f/2.2), фронтальной — 5 Мп.

Xiaomi Redmi 4X

Redmi 4X — один из самых сбалансированных аппаратов в нашей «новогодней пятерке».

У него экран диагональю в 5 дюймов и HD-разрешением (294 ppi), процессор Qualcomm Snapdragon 435, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD до 128 ГБ. Присутствует поддержка работы в LTE-сетях.





Кроме того, у Xiaomi Redmi 4X самый емкий аккумулятора на 4100 мАч, а также сканер отпечатков пальцев на задней стороне устройства из металла. Разрешение основной камеры устройства составляет 13 Мп (диафрагма f/2.0), фронтальной — 5 Мп.

Это один из лучших смартфонов, которые можно купить дешевле 300-рублевого лимита.